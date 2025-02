Musica: un tuffo nel soul per i Savana Funk: con “The Invisible Man” e poi il tour

I Savana Funk si preparano a portare il loro coinvolgente sound in Italia e all’estero con una serie di nuove date del Samsara Tour. Ad accompagnare l’annuncio, una versione inedita del loro brano “The Invisible Man” (NoMusic, distr.Fuga), in uscita il prossimo 28 febbraio.

Tratto dall’album “Tindouf” del 2021, “The Invisible Man” è un brano che ha già affascinato il pubblico per il suo intreccio di sonorità contemporanee e influenze afro: oggi si presenta in una nuova veste, precedente a quella inclusa nel disco, caratterizzata da un’anima volutamente old style, omaggio ai classici del soul. Registrata e mixata interamente in analogico, su un mixer a quattro piste e senza l’ausilio di computer, questa nuova versione riporta in vita il suono degli anni ’60, con un’atmosfera ricca di calore e profondità.

I Savana Funk dichiarano: “Ci tenevamo molto a pubblicare anche l’originale, che ha colori più solari e un groove irresistibile. Il brano nacque in spiaggia, sgorgato in pochi minuti, partendo da un riff di chitarra improvvisato all’istante, alla fine di un concerto nel quale diversi ballerini di break dance stavano letteralmente facendo i numeri.”

I Savana Funk sono una band che combina funk, rock, blues e sonorità africane, creando atmosfere di pura energia. La loro musica è un’esperienza tangibile che si propaga attraverso vibrazioni travolgenti, creando un legame profondo tra musicisti e pubblico. Immersivi e ipnotici, i Savana Funk trascinano gli spettatori in una danza spontanea e irresistibile, trasformando ogni concerto in un rituale di condivisione e movimento.

Con i loro suoni potenti, che mescolano tradizione e innovazione, i Savana Funk si sono affermati come una delle realtà più innovative della scena musicale italiana. Cinque album all’attivo, un EP e centinaia di concerti in tutta Italia: il trio ha fatto del live la sua cifra distintiva, al punto da essere invitato da Jovanotti sul palco del Jova Beach Party tra il 2019 e il 2022 e da aprire il concerto dei Red Hot Chili Peppers al Firenze Rocks nel 2022. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, i Savana Funk si sono dedicati al progetto Savana Sound System, un club tour in jam session con DJ e producer internazionali come Gaudi, Rocca, Zingabeat e Loopus in Fabula. L’ultimo lavoro discografico, l’EP “Raha” del 2024, firmato Savana Funk & Gaudi, è stato trasmesso da emittenti come la BBC, Radio FIP France e KCRW negli Stati Uniti.

Il 6 settembre 2024 i Savana Funk hanno pubblicato il singolo “Samsara”, mixato da Tommaso Colliva, che ha inaugurato il nuovo corso della band, seguito il 4 ottobre da “Wa Zina” feat. Willie Peyote e dal Samsara Tour, un fitto calendario di concerti in tutta Italia.