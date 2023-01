Musica, Vanoni sold out all’Europauditorium con “Ornella. Le donne e la musica. Canzoni, musica ed ironia”

Sono 112 lavori tra album, CD e LP dei quali ha venduti 55 milioni di copie; album memorabili come “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” insieme al cantautore brasiliano Vinícius de Moraes, collaborazioni con i più grandi jazzisti americani del calibro di Herbie Hancock, Gil Evans, Michael Brecker, Ron Carter e George Benson, 8 partecipazioni al Festival di Sanremo; ha pubblicato il suo cinquantesimo album in studio, Unica, nel gennaio 2021: è Ornella Vanoni che sarà all’Europauditorium di Bologna il 12 gennaio alle 21 per un concerto, già sold out da tempo, dal titolo “Ornella. Le donne e la musica. Canzoni, musica ed ironia”. Con lei sul palcoscenico una band tutta al femminile: Sade Mangiaracina al pianoforte (curatrice anche gli arrangiamenti), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello. Un ritorno tanto atteso per l’artista milanese che sceglie di raccontarsi attraverso monologhi autobiografici: si apre il sipario e lei, raffinata ed essenziale in abito bianco, illumina la scena con la sua voce inconfondibile. Fin dalle prime note si percepisce un’atmosfera da jazz club, dove a canzoni leggendarie e musica, Ornella Vanoni alterna un dialogo con il pubblico. “Tutto è nato da una chiacchierata con Paolo Fresu, – spiega la cantante – che mi ha detto che al festival jazz di Berchidda erano andate in scena tante bravissime pianiste, chitarriste… Mi sono detta: se sono così brave perché non fare un gruppo con qualcuna di queste talentuose musiciste? Queste ragazze – prosegue Ornella Vanoni – sono davvero eccezionali e il fatto che siano donne è un valore aggiunto. Essere sul palco insieme, è bellissimo”. Una scelta non casuale per Ornella Vanoni che è stata sempre un’artista estremamente libera e curiosa, dalla parte delle donne, che ha sempre privilegiato l’emozione, grazie a un’intensità interpretativa unica che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Il suo è uno spettacolo intimo di canzoni, musica e parole, con i brani che l’hanno resa celebre e qualche sorpresa, come l’autoritratto firmato dall’amico Renato Zero.