Musica: Vinicio Capossela , il nuovo album è “Sciusten Feste n.196”. Live a Napoli il 19 novembre

«Non esattamente un disco natalizio. Una discoteca per la festa. Per le sue euforie e per le sue malinconie». Così Vinicio Capossela presenta ‘Sciusten Feste n.1965’, il nuovo album in uscita venerdì 25 ottobre per Warner Music Italy. Prodotto per La Cupa da Capossela e Alessandro “Asso” Stefana, registrato tra il 2020 e il 2021 insieme alla storica band del cantautore, il progetto discografico racchiude 15 canzoni tra inediti, riscritture, rivisitazioni e reinterpretazioni di standard per le feste, con la partecipazione tra gli ospiti speciali ci sono Marc Ribot, Greg Cohen, Mikey Kenney e Vincenzo Vasi. Il disco ha una storia lunga che risale al 1999, anno in cui Capossela ha fatto il primo «concerto per le feste» al Fuori Orario, storico locale affacciato ai binari della ferrovia a Taneto di Gattatico (RE). Da allora, ha continuato ogni dicembre a dare vita a concerti strabordanti, che hanno glorificato la festa e l’hanno realizzata. Concerti grazie a cui si è creata una comunità e una tradizione. Una storia unica, celebrata anche nel docu-film ‘Natale Fuori Orario’, costruita sulle riprese effettuate da Gianfranco Firriolo durante i concerti per le feste dal 2008 al 2023 e che sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma giovedì 17 ottobre al Teatro Olimpico. Il disco sarà presentato in Italia e in Europa in un tour dal titolo Conciati per le feste. Si comincia sabato 26 ottobre con l’anteprima al Teatro Splendor ad Aosta per poi proseguire sabato 2 novembre al Teatro Verdi a Cesena, venerdì 8 al Teatro Cartiere Carrara a Firenze, venerdì 15 all’Estragon a Bologna, domenica 17 all’Eremo a Molfetta , martedì 19 alla Casa della Musica Federico I a Napoli, mercoledì 4 dicembre al Gran Teatro Geox a Padova, venerdì 13 e sabato 14 al Carroponte a Sesto san Giovanni (Chapiteau delle Meraviglie), mercoledì 18 all’Atlantico a Roma, sabato 21 alle Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), domenica 22 al Teatro PalaUnical a Mantova. Infine, un doppio appuntamento, mercoledì 25 e giovedì 26, con il tradizionale concerto natalizio al ‘Fuori Orario’ a Taneto di Gattatico (RE). In programma anche una serie di prestigiosi appuntamenti internazionali: domenica 24 novembre a La Madeleine a Bruxelles, martedì 26 alla Union Chapel a Londra, giovedì 28 a La Paloma a Barcellona, venerdì 29 alla Sala Villanos a Madrid, domenica 8 dicembre al Kesselhaus a Berlino. e mercoledì 11 alla Tollhaus a Karlsruhe, martedì 11 febbraio 2025 al Kaufleuten Zürich di Zurigo.«Si tratta di un disco che vuole farci ballare, che in qualche modo ha voglia di farci muovere. Lo pubblichiamo quest’anno perché – scherza Capossela – finalmente abbiamo trovato la copertina che raffigura un cane che cerca di stare in equilibrio». C’è, però, un ulteriore ‘ingrediente’ che arricchisce ‘Sciusten feste n.1965′. E’ «il richiamo alla famiglia. Il titolo – spiega Capossela – viene da una storpiatura di mio padre della parola ‘Schützenfest’. Nei concerti al Foro Orario, però, abbiamo cercato di dare ricovero a tutte le nostre seconde famiglie, quelle che si formano con l’amicizia». In altri termini il mondo «degli affetti durevoli. Si può ben dire che è un disco di famiglia ma molto, molto allargata». L’album viene presentato dal vivo in Italia e in Europa in un tour dal titolo ‘Conciati per le feste’. Iniziato ieri con l’anteprima nazionale al Teatro Splendor ad Aosta, il tour proseguirà sabato 2 novembre al Teatro Verdi a Cesena, venerdì 8 novembre al Teatro Cartiere Carrara a Firenze, venerdì 15 novembre all’Estragon a Bologna, domenica 17 novembre all’Eremo a Molfetta e martedì 19 novembre alla Casa della Musica Federico I a Napoli.