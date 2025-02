Musica: Willie Peyote arriva alla Feltrinelli di Napoli per presentare “Sulla riva del fiume”

Venerdì 21 febbraio, alle ore 18.00, la Feltrinelli di Napoli P.zza Garibaldi – Stazione Centrale, ospita Willie Peyote, tra gli artisti più originali della scena indie italiana, che firma le copie dell’album Sulla riva del fiume, suo ultimo lavoro discografico, in occasione della partecipazione al 75° Festival di Sanremo. Un’occasione imperdibile per incontrare l’artista e scoprire il suo universo musicale. Per accedere all’evento, sarà necessario acquistare il CD/LP presso la Feltrinelli di Napoli Stazione Garibaldi e ritirare il pass esclusivo (1 pass per ogni copia acquistata).

L’album, composto da dodici tracce, unisce autoironia, riflessione pungente e critica sociale, elementi distintivi dello stile di Willie Peyote. Le sonorità spaziano dal jazz al funk, passando per il rap, dando vita a un mix coinvolgente e raffinato. Sulla riva del fiume raccoglie la prima parte del progetto, rilasciata in digitale il 25 aprile scorso, e si arricchisce di quattro brani inediti, tra cui Grazie ma no grazie, il pezzo in gara sul palco dell’Ariston.

L’evento presso la Feltrinelli di Napoli P.zza Garibaldi – Stazione Centrale sarà l’occasione per un incontro esclusivo con un artista capace di coniugare pensiero critico e leggerezza, mescolando musica e parole con un inconfondibile stile. Un appuntamento imperdibile per chi segue il percorso di Willie Peyote e per chi ama un cantautorato contemporaneo, capace di raccontare il presente attraverso il ritmo dell’ironia.