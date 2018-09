Musica, Zecchino d’Oro: in gara anche un bimbo napoletano

Sono 16 i piccoli protagonisti, provenienti da 11 regioni, che interpreteranno le 12 canzoni in gara al 61/o Zecchino d’Oro. Dal 10 novembre, per quattro sabati, il programma andrà in onda su Rai1 dall’Antoniano di Bologna e sarà seguito da uno speciale in prima serata il 7 dicembre condotto da Carlo Conti. Le selezioni nazionali hanno toccato da febbraio ad agosto oltre trenta piazze italiane. Questi i cantanti: Mia Bondì, 5 anni, di Roma; Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova; Elena Ciocoi, 10 anni, di Marghera (Venezia); Victoria Cosentino, 6 anni, di Sant’Andrea (Catanzaro); Alina Angela Cossu, 9 anni, di Sassari; Angelica Gobbo, 7 anni, di Este (Padova); Alessandro Lorefice, 10 anni, di Scicli (Ragusa); Davide Matteucci, 9 anni, di Palermo; Giulia Murrai, 9 anni, di Cabiate (Como); Alyssia Palombo, 8 anni, di Assisi (Perugia); Mario Antonio Pascale, 5 anni, di Potenza; Lorenzo Pennacchio, 5 anni, di Giugliano in Campania (Napoli); Letizia Pisu, 8 anni, di Sinnai (Cagliari); Isabel Tangerini, 8 anni, di Reno Centese (Ferrara); Maksym Zhukoskyy, 6 anni, di Cerveteri (Roma); Simone Zichi, 10 anni, di Orani (Nuoro). Con i 16 solisti della 61/a edizione sale a 1.018 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro, dal 1959 ad oggi.