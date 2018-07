Musical, torna da ottobre “We Will Rock You”: nel cast anche il napoletano Massimiliano Colonna

Non una replica del precedente spettacolo ma di una nuovissima produzione concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts. E’ We will rock you, musical con i più grandi successi dei Queen che, dopo il successo del 2009 e 2010, torna nei teatri dal prossimo ottobre e che farà tappa anche a Napoli. Pur mantenendo la storia, i personaggi e le musiche originali, che verranno eseguite da un band dal vivo, questo e’ un nuovo allestimento, attento a sottolineare, fanno sapere gli organizzatori, l’aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical e completamente rinnovato sotto ogni aspetto: dalla regia, affidata a Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, alla scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle coreografie curate da Gail Richardson. La direzione artistica e il vocal coaching sono affidati a Valentina Ferrari, mentre Riccardo Di Paola e’ alla direzione musicale, Antonio Torella alla direzione vocale e Cristina Trotta il produttore esecutivo. Sul palco un cast composto da cantanti-attori, tra cui il partenopeo Massimiliano Colonna che vestira’ i panni di Pop. Con lui Salvo Vinci nella parte di Galileo e Alessandra Ferrari in quella di Scaramouche, Valentina Ferrari sara’ Killer Queen, mentre Paolo Barillari sara’ Khashoggi, Claudio Zanelli sara’ Britt, Loredana Fadda Oz. Uno spettacolo che ha ipotizzato un futuro distopico in cui il rock viene bandito e i suoi seguaci costretti a nascondersi, una societa’ alla merce’ di una multinazionale che controlla non solo la musica, ma la vita dei singoli individui. Queste le citta’ annunciate ad oggi: la data zero sara’ a Civitanova Marche (il 20 e il 21 ottobre, Teatro Rossini), si prosegue con Trieste (dal 25 al 28 ottobre, Teatro Rossetti), Assisi (1 e 2 dicembre, Teatro Lyrick), Bologna (dal 7 al 9 dicembre, EuropAuditorium), Brescia (15 dicembre, Gran Teatro Morato), Montecatini (il 22 dicembre, Nuovo Teatro Verdi), Bassano Del Grappa (il 12 gennaio, Palabassano Due), Bergamo (il 19 gennaio, Palacreberg), Milano (dal 31 gennaio al 3 febbraio; dal 7 al 10 febbraio; dal 14 al 17 febbraio, Teatro Ciak), Genova (dal 21 al 23 febbraio, Politeama Genovese), Roma (dal 27 febbraio al 3 marzo, Teatro Brancaccio), NAPOLI (il 5 marzo, Teatro Augusteo), Catanzaro (il 9 marzo, Teatro Politeama), Reggio Calabria (l’11 marzo, Teatro Cilea), Catania, (il 13 marzo, Teatro Metropolitan), Bari (il 16 e il 17 marzo, Teatro Team), Firenze (dal 22 al 24 marzo, Teatro Verdi), Padova (29 marzo, Gran Teatro Geox), Torino (il 5 e il 6 aprile, Teatro Colosseo) e Gorizia (il 9 aprile, Teatro Verdi).