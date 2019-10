MusicalMuto, inaugurazione nel segno di Lindsay Kemp

Primi verdetti per MusicalMuto, Festival Internazionale di cortometraggi da musicare dal vivo, promosso dall’Unione Musicisti e Artisti Italiani, in programma ogni lunedì, fino al 28 ottobre, alle ore 18,30, presso il Teatro Salvo D’Acquisto in via Morghen (Napoli): la giuria del pubblico, con la partecipazione degli studenti delle scuole vomeresi, hanno dato la loro preferenza tra i cortometraggi della giornata inaugurale, dedicata al tema “Amore e sentimenti”, a “Toujours present en nous” di Simone A. Tognarelli, ultima interpretazione del grande mimo e coreografo Lindsay Kemp, pochi mesi prima della sua scomparsa, lo scorso anno. I film sono statti accompagnati dalle variazioni su Chopin eseguite al piano da Mariella Pandolfi, brava nelle sue interpretazioni musicali di ciò che scorreva sullo schermo, in quanto, per scelta del comitato organizzativo, coordinato da Francesco Bellofatto, l’artista ha avuto la possibilità di vedere i cortometraggi solo alla vigilia della serata.

Oltre al giudizio degli spettatori, la valutazione per l’accesso alla finale di lunedì 28 ottobre spetta alla Giuria tecnica, presieduta da Gina Annunziata, docente di Storia e Critica del Cinema all’Università di Napoli L’Orientale e docente di Storia del Cinema all’Accademia di Belle Arti di Napoli, con Anna Masecchia, docente di Generi e Forme dell’Audiovisivo e di Storia e Teorie del Cinema all’Università di Napoli Federico II; Agi Berta, scrittrice e traduttrice; Simona Frasca, musicologa; Michele Mangini Sorrentino, regista d’opera; Raffaele Rinaldi, attore e regista teatrale; che hanno già visionato i 615 lavori pervenuti da tutto il mondo (tra i Paesi maggiormente rappresentanti Iran, Italia, Usa, Russia, Spagna, Cina…), per pervenire ad una rosa di una ventina di finalisti per le quattro categorie tematiche della rassegna )oltre “Amore e Sentimenti”, “Sport”, Turismo e Beni culturali”, “Impegno Sociale”).

Il prossimo appuntamento è lunedì 7 ottobre, alle ore 18,30, per la seconda tappa dedicata a “Turismo e Beni culturali”. Interventi di Antonio Fiore, giornalista, critico maccheronico e sceneggiatore; e Simona Frasca, musicologa. Come accompagnamento ai cortometraggi, Mariella Pandolfi eseguirà variazioni su musiche di Mozart.

Il Festival vuole valorizzare la creatività dei giovani ritornando ai linguaggi pionieristici del muto, anche come omaggio alla grande stagione del cinema, che ha visto Napoli e il Vomero protagonisti con le prime case di produzione cinematografica italiane, quali la Lombardo Film (diventata poi Titanus) che vide all’opera attrici straordinarie come Francesca Bertini e una delle prime registe nella storia del Cinema, Elvira Notari.

L’iniziativa si avvale dei patrocini morali dell’Università di Napoli Federico II, dell’Università Suor Orsola Benincasa, dell’Università di Napoli L’Orientale, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, del MAVV (Museo dell’Arte del Vino e della Vite) e del Centro Commerciale Naturale Vomero-Arenella.