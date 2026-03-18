Musicante Awards – Premio Pino Daniele: al via le iscrizioni per la seconda edizione

Il 19 marzo, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele, si aprono ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione del Musicante Awards – Premio Pino Daniele, il live contest dedicato alla nuova generazione di musicisti e cantautori. Un progetto che, già dalla sua prima edizione, ha dimostrato di voler andare oltre la semplice competizione musicale, ponendo al centro formazione, ricerca artistica e qualità della performance dal vivo.

Ideato dalla Fondazione Pino Daniele ETS e realizzato con il sostegno di SIAE, il contest si rivolge a giovani artisti dotati di solide competenze musicali e di un repertorio originale. L’obiettivo è chiaro: promuovere una visione della musica come linguaggio culturale e identitario, in linea con l’eredità artistica e umana del grande cantautore napoletano.

«Il successo e il riscontro di critica della prima edizione hanno confermato che esiste un grande bisogno di progetti come il Musicante Awards – afferma Alessandro Daniele, Presidente della Fondazione – per ricordare che la musica è cultura, identità e ricerca, capace di avere un impatto sociale profondo». Non a caso, il termine “Musicante” diventa qui una dichiarazione di intenti: non solo performer, ma artisti consapevoli, portatori di una visione autentica e responsabile.

Il percorso del contest si articola in quattro fasi: una prima selezione tramite candidature online (aperte fino al 31 maggio 2026), seguita da live audition, un bootcamp formativo e infine lo show conclusivo. Durante la fase di candidatura, ogni partecipante dovrà presentare un brano originale inedito e una reinterpretazione di un’opera di Pino Daniele, con particolare attenzione alla valorizzazione strumentale.

Tre le categorie previste: AFAM, dedicata agli studenti e diplomati dei Conservatori; Academy Connection, per artisti provenienti da percorsi indipendenti, con la possibilità di collaborare con musicisti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano; e Industry, riservata a chi opera già nel circuito discografico.

Uno degli elementi distintivi del Musicante Awards è proprio la forte componente formativa. Gli artisti selezionati accederanno a un bootcamp curato da docenti del Conservatorio milanese e professionisti del settore, con workshop e seminari finalizzati al perfezionamento delle performance live. Un’esperienza che mira a costruire non solo artisti migliori, ma figure complete nel panorama musicale contemporaneo.

La fase finale vedrà i partecipanti esibirsi dal vivo in eventi pubblici, concorrendo a numerose categorie, tra cui Miglior Composizione Originale, Miglior Testo, Miglior Ensemble, Ricerca e Contaminazione e il Premio “Le Radici e le Ali”, dedicato alla tradizione partenopea. Il vincitore assoluto riceverà un contributo economico per sostenere la propria carriera artistica, oltre alla possibilità, per tutti i finalisti, di accedere a opportunità contrattuali con partner dell’industria discografica.

Il progetto si avvale anche della collaborazione del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e del supporto di Nuovo IMAIE, rafforzando il dialogo tra formazione accademica e scena musicale contemporanea. La seconda edizione arriva dopo un debutto di grande impatto: oltre 25 artisti e 100 musicisti coinvolti, performance trasmesse su Rai Radio 2 e RaiPlay e un evento finale in Piazza del Plebiscito a Napoli, culminato con la vittoria di Rossana De Pace.

Il Musicante Awards – Premio Pino Daniele si conferma così come uno dei progetti più interessanti nel panorama musicale italiano, capace di coniugare memoria e futuro, tradizione e innovazione. Un’iniziativa che non premia soltanto il talento, ma un’idea più profonda e consapevole di musica.