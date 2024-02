Musica,”Si t o ssapesse dicere”:nuovo singolo di Alessandra Tumolillo

Roma, 21 feb. (askanews) – Si t o ssapesse dicere, fuori da oggi su tutte le piattaforme digitali, è il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo, artista napoletana del roster BMG che con la sua inseparabile chitarra ha già conquistato alcune delle più grandi personalità del panorama musicale italiano.

Dalle sonorità calde e vibranti, Si t o ssapesse dicere è una romantica ballad chitarra-voce che restituisce la personale versione in musica di Alessandra dell’omonima poesia di Eduardo De Filippo. Il brano vede la speciale partecipazione di Tollak Ollestad, uno dei più grandi armonicisti internazionali che vanta collaborazioni con numerosi artisti del calibro di Al Jarreau, Earth Wind & Fire e Natalie Cole; la produzione artistica è a cura di Fabrizio Bianco, responsabile artistico della Fondazione Pino Daniele che ha già collaborato con artisti quali Alex Britti, Elisa, Ron e tanti altri.

“Si t o ssapesse dicere è un brano a cui sono molto affezionata, un ricordo indelebile della mia infanzia. Ho conosciuto questa meravigliosa poesia di Eduardo De Filippo grazie a mio padre che, negli anni ’90, partecipò come primo violino allo spettacolo “Penziere mieje” di Luca De Filippo: durante lo spettacolo venivano presentate tutte le poesie di Eduardo musicate da Antonio Sinagra e una di queste era proprio “Si t’o sapesse dicere”. Mamma e papà la ascoltavano così tante volte che era impossibile non innamorarsene. E cantandola oggi la mia mente torna a quei giorni insieme a loro, quando le domeniche andavamo in macchina dai nonni a Portici e la musica risuonava alta nello stereo” – racconta Alessandra.

Con la sua musica, Alessandra Tumolillo ha già conquistato il grande schermo: Si t o ssapesse dicere fa da colonna sonora ai titoli di testa del film “Romeo è Giulietta” del regista Giovanni Veronesi, nelle sale da mercoledì 14 febbraio, creando un’atmosfera emozionante e coinvolgente sin dai primi istanti.