Musica, Mazzariello e BigMama e Eugenio in Via di Gioia si uniscono al programma del Trento Live Fest

Il Trento Live Fest, pronto a infiammare la Trentino Music Arena (Trento) per due intense tranche di concerti – dal 27 al 29 giugno e dal 3 al 5 luglio – annuncia con entusiasmo l’ingresso di quattro nuovi artisti di spicco nel suo già ricco programma. BigMama, Ele A, Eugenio in Via di Gioia e Mazzariello si aggiungono alla line-up di un festival che promette di essere un appuntamento clou dell’estate musicale italiana, capace di attrarre appassionati da tutta la penisola grazie a un mix esplosivo di musica di qualità e opportunità di scoperta del territorio.

Questi i nomi che faranno vibrare la Trentino Music Arena: Alessandra Amoroso, BigMama, Coma_Cose, Diodato, Ele A, Eugenio in Via di Gioia, Fabri Fibra, Geolier, La Rappresentante di Lista, Lucio Corsi, Mazzariello, Rose Villain e Tananai. Un parterre di artisti capaci di spaziare tra generi e stili, garantendo serate indimenticabili per un pubblico variegato.

Ecco il calendario completo del Trento Live Fest:

Venerdì 27 giugno: DIODATO + LUCIO CORSI + MAZZARIELLO

DIODATO + LUCIO CORSI + MAZZARIELLO Sabato 28 giugno: GEOLIER + ELE A

GEOLIER + ELE A Domenica 29 giugno: ROSE VILLAIN + COMA_COSE

ROSE VILLAIN + COMA_COSE Giovedì 3 luglio: FABRI FIBRA (data zero del “Festival Tour 2025”)

FABRI FIBRA (data zero del “Festival Tour 2025”) Venerdì 4 luglio: TANANAI + EUGENIO IN VIA DI GIOIA

TANANAI + EUGENIO IN VIA DI GIOIA Sabato 5 luglio: ALESSANDRA AMOROSO + LA RAPPRESENTANTE DI LISTA + BIGMAMA

I biglietti per le nuove date sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.it. L’evento è organizzato e prodotto da Magellano Concerti, con la preziosa collaborazione della Provincia autonoma di Trento. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.magellanoconcerti.it.

Oltre ai biglietti singoli per ogni serata, il Trento Live Fest offre anche la possibilità di acquistare due tipologie di abbonamento per godersi appieno più giorni di musica:

Abbonamento JUNE 2DAYS: valido per sabato 28 e domenica 29 giugno 2025.

valido per sabato 28 e domenica 29 giugno 2025. Abbonamento JULY 2DAYS: valido per venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025.

Ma il Trento Live Fest non è solo musica. L’organizzazione ha pensato anche a valorizzare il territorio offrendo un’esperienza completa ai visitatori. Con l’acquisto del biglietto, infatti, sarà inclusa la Trentino Guest Card, valida per l’intero weekend. Questa card esclusiva offre numerosi vantaggi sia per adulti che per ragazzi, tra cui l’accesso gratuito o a tariffa scontata ai principali musei, castelli e parchi naturali del Trentino, sconti in strutture convenzionate e la possibilità di usufruire gratuitamente di tutti i mezzi pubblici, rendendo semplice e comodo esplorare la bellezza di Trento e dei suoi dintorni. Un incentivo in più per trasformare il festival in un’indimenticabile vacanza in Trentino. Tutte le informazioni dettagliate sulla Trentino Guest Card e sulla sua validità saranno disponibili sul sito www.magellanoconcerti.it.

Il Trento Live Fest powered by Eurospin, con la sua birra ufficiale Best Bräu, si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire la passione per la grande musica alla scoperta di un territorio ricco di fascino e opportunità. Non resta che segnare le date in calendario e prepararsi a vivere un’estate indimenticabile nel cuore del Trentino.