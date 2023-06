“Ora nel centrodestra non cambierà niente perché il partito è una comunità, è maturo, con i valori e gli ideali di Berlusconi. Forza Italia è il perno all’interno del PPE e all’interno del governo di centrodestra”. Lo ha affermato l’eurodeputata di Forza Italia Alessandra Mussolini arrivando in piazza del Duomo a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

