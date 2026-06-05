Mussolini: Gf esperimento incredibile. Rifare l’attrice? È il passato

La vincitrice del reality Vip festeggia tra le piume: con leggerezza

Roma, 5 giu. (askanews) – “È stata un’esperienza importante, non posso dire sempre divertente perché non lo è, carica di emozioni, io non mi aspettavo niente perché non è che avessi mai partecipato a un reality, vivi proprio in modo promiscuo con un gruppo di persone: con alcune vai d’accordo, con altre molto meno ed è stato un percorso bello dall’inizio alla fine, con momenti che uno se ne voleva andare e altri di divertimento quando facevamo le coreografie”.Così Alessandra Mussolini dopo la vittoria al Grande Fratello Grande Fratello Vip 2026, raccontando la sua esperienza nel reality di Canale 5.”È un’esperienza, un esperimento incredibile, ti svegli la mattina con un frastuono di musica e i led sparati in faccia che sembra ‘Arancia Meccanica’, poi però ti abitui anche a questo”, ha aggiunto.”Io me li sono tolti tutti, sassi, sassetti, macigni, tutto, io mi sono sempre sfogata, non ho mai tenuto le cose in sospeso, sono sempre andata fino in fondo. Questo secondo me è anche stato apprezzato, forse non dai concorrenti, ma dagli altri sì”, ha detto parlando della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia.E alla domanda se le fosse venuta voglia di tornare a recitare, visto il suo passato da attrice, oltre a quello in politica, ha risposto: “Io sono tranquilla, sono ritornata a vivere come prima, tanto la vita ti sorprende molto di più dei programmi che tu puoi fare, quindi non è che io ho fatto il Gf perché adesso devo fare la carriera, l’ho fatto per divertimento, perché è una cosa che tutti mi hanno detto di non fare, io l’ho fatto perché sono fatta così, diciamo”. “L’attrice, la politica… sono tutte cose che sono passate, quindi adesso non è che devo fare l’attrice, assolutamente”, ha aggiunto.Sulle piume che l’hanno “contraddistinta” nel look durante tutto il reality, ha spiegato: “Le piume sono nate così, per caso, perché mi piaceva mettere queste piume che in fondo anche inconsapevolmente danno il senso di leggerezza”.A Roma, per festeggiare la sua vittoria, è anche stato organizzato il “Plumage Party”, ideato dal suo manager Nando Moscariello, la sera del 5 giugno al Royal Space di Palazzo Brancaccio, tra piume e musica, con i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip insieme a volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione.