Mustang svela la Mach-E GT con Vogue Talents

MILANO (ITALPRESS) – Arriva in Italia Mustang Mach-E GT, la versione Performance del primo SUV completamente elettrico di Ford. In occasione del reveal, Ford ha collaborato con Vogue Talents, brand attraverso il quale Condè Nast Italia supporta la nuova generazione di talenti, punto di riferimento per i creativi di tutto il mondo. Insieme, hanno scelto KIDSOFBROKENFUTURE, brand di moda sostenibile che, con un approccio rivoluzionario, si propone di comunicare i valori di innovazione e sostenibilità alle nuove generazioni che rappresentano a tutti gli effetti la coscienza del futuro.

I designer, Elbio Bonsaglio e Marta Sanchez, sono stati chiamati ad interpretare il senso di libertà, di passione e di sostenibilità incarnato da Mustang Mach-E GT e trasferire in una capsule collection il ‘gridò di Watch Me, posizionamento della campagna internazionale di lancio di Mustang Mach-E. Inoltre, ‘Watch Me – New Visions’ è anche il titolo dell’evento esclusivo che tutti gli appassionati di moda e motori possono vedere da oggi sulla piattaforma dedicata e sui canali Ford e Condè Nast.

Protagonista indiscussa dello show è Mustang Mach-E GT, versione sportiva del primo SUV elettrico Ford. Il motore, interamente elettrico da 487 CV e 860 Nm di coppia, porta l’esperienza di guida Ford a livelli ancora più elevati, consentendo di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. In scena, a interagire con il muscle SUV, 17 tra ballerini, acrobati e artisti che si sono esibiti, indossando i capi, al grido di “Watch Me”.

“Ford entra nel mondo del full electric con una delle sue icone, Mustang Mach-E, il suv 100% elettrico con il cuore Mustang E – commenta Fabrizio Faltoni, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia – con questa scelta vogliamo affermare che le auto elettriche possono emozionare, avere personalità, essere delle vere sportive. Ford guarda al mondo dell’elettrico con un’auto dalla forte personalità: Mustang Mach-E GT è emozionante, potente, aspirazionale, incarna in modo deciso e inequivocabile il posizionamento Watch Me di Mustang Mach. Per questi motivi ci è sembrata l’auto perfetta per uscire dai nostri canoni tradizionali e realizzare un evento di lancio in grande stile, uno show tra arte, moda e sostenibilità”.

La trazione integrale a doppio motore con alimentazione elettrica, le avveniristiche sospensioni adattive MagneRide e il sistema di frenata Brembo ad alte prestazioni consentono di unire una risposta da auto sportiva a un’estrema agilità. Dotata di batteria extended range da 88 kWh (utilizzabili) di serie, la Mustang Mach-E GT consente a chi ama la guida sportiva di affidarsi senza riserve a un veicolo elettrico al 100%, con un’autonomia fino a 500 km WLTP tra una ricarica e l’altra. La possibilità di ricaricare con una potenza fino a 150 kW consente di ottenere una media di 97 km di autonomia con soli 10 minuti di ricarica e di passare dal 10% all’80% della capacità della batteria nel giro di 45 minuti circa. Il modello vanta caratteristiche premium, tra cui sedili sportivi Ford Performance, cerchi in lega da 20 pollici di serie, carrozzeria dalla linea esclusiva nei colori Cyber Orange e Grabber Blue, che fanno emergere il design potente ed elegante del SUV senza rinunciare all’inconfondibile impronta dell’auto sportiva più venduta al mondo. Nell’abitacolo, spazioso ed ergonomico, un touch screen full HD da 15,5 pollici supporta SYNC, l’avveniristico sistema di comunicazione e intrattenimento targato Ford, capace di apprendere le abitudini di chi è al volante.

I sedili imbottiti Ford Performance sono progettati per offrire supporto alla schiena nelle fasi più intense della guida e sono rifiniti in morbida similpelle come il volante. Il comfort è garantito anche dal Sound System B&O a 10 altoparlanti e dal meccanismo di azionamento del portellone tramite movimento del piede che facilita l’accesso al bagagliaio posteriore da 402 litri; completa il tutto il tetto panoramico disponibile come optional.

(ITALPRESS).