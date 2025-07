Musumeci “Blue economy ha tante potenzialità, carta vincente per Sud”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “L’economia del mare ha ancora tantissime potenzialità inespresse. Vent’anni fa, dieci anni fa, anche fino a cinque anni fa, si parlava pochissimo del mare come risorsa oltre che come luogo strategico per dirimere le controversie internazionali. Oggi non passa settimana senza che in Italia si parli di mare nei suoi molteplici aspetti”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a margine del convegno “Blue economy – Il mare come risorsa” organizzato dalla Ugl a Catania.

