Musumeci: commissione su Niscemi, non ancora pronte soluzioni abitative

Roma, 4 feb. (askanews) – “Allo stato attuale non è ancora definita la soluzione da dare alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare per sempre le loro case”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci in un’informativa al Senato sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. “Spetta alle autorità comunali – ha precisato il ministro – avanzare una proposta risolutiva; lo ricordo, i sindaci sono la prima autorità di Protezione Civile e sono i responsabili della pianificazione urbanistica e della vigilanza urbanistica del loro territorio. In tal senso comunico di aver istituito presso il dipartimento Casa Italia, che si occupa di ricostruzione e di prevenzione strutturale, una commissione di studio per indagare sulle possibili evoluzioni del fenomeno e perché in questi anni il fenomeno si è sviluppato così rapidamente. Entro poche settimane avremo il parere tecnico sugli interventi da effettuare naturalmente nel post-emergenza”.