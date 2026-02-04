Musumeci: frana Niscemi suscettibile di ulteriori movimenti

Roma, 4 feb. (askanews) – L’evento franoso a Niscemi è suscettibile di ulteriori movimenti. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci in un’informativa al Senato sui danni dovuti al maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. “I rilievi sono effettuati in loco dal centro della Protezione civile dell’Università di Firenze per la definizione del meccanismo cinematico e per una più approfondita analisi del rischio residuo oltre che per la definizione dei limiti dell’area prossima alla frana. Il dipartimento – ha spiegato il ministro sta esercitando una funzione di raccordo tra l’amministrazione regionale, quella comunale e la prefettura di Caltanissetta, e sta supprotando gli enti territoriali per l’assistenza alla popolazione, la viabilità, la continuità didattica. Secondo gli esperti, frane di questa tipologia hanno la tendenza alla retrogressione. L’arretramento del ciglio di scarpata, tende infatti a propagarsi progressivamente verso monte, verso il centro storico in direzione del centro abitato secondo un meccanismo già documentato dagli eventi storici. Il fenomeno attuale è suscettibile di evoluzione retrogressiva purtroppo”.

Sulla base dei confronti con la frana del 1997 e dell’evento storico del 1790, ha aggiunto Musumeci, “è possibile ipotizzare, dicono gli scienziati, un ulteriore arretramento del ciglio di scarpata di alcune decine di metri soprattutto in caso di nuove piogge abbondanti. Tale evoluzione potrebbe coinvolgere ulteriori edifici posti in prossimità del margine instabile e compromettere in modo permanente tratti di viabilità stradale”.