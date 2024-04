ROMA (ITALPRESS) – “Il ponte è uno degli obiettivi prioritari del governo Meloni. Realizzarlo è un obiettivo e si sta lavorando con un ritmo sostenuto. È una necessità e non un capriccio”, ha detto il ministro per la Protezione Civile e del Mare, Nello Musumeci, a margine del convegno organizzato in occasione della 1° Giornata Nazionale di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

xb1/ads/gsl