Muteking, il guerriero sui pattini a rotelle

di Alessandro Spagnuolo

Muteking (とんでも戦士ムテキング, Tondemo Senshi Muteking) – è un’anime* giapponese cult trasmesso dal 1980 al 1981, frutto della celebre Tatsunoko Production (タツノコプロ, Tatsunoko Puro), famosa per Kyashan, Hurricane Polymar, Yattaman, Judo Boy, Tekkaman e tanti altri. Ideato da Tatsuo Yoshida (吉田竜夫, Yoshida Tatsuo, scomparso il 5 settembre 1977) e diretto da Seitarō Hara (原 誠太郎, Hara Seitarō), è una commedia fantascientifica che fonde spunti comici a una trama di fantascienza quasi parodistica. La serie, ambientata a San Francisco, fa affidamento sul contrasto tra scenografie “americane” (palme, auto da polizia anni ’70) e il design ipercromatico tipico della casa di produzione. Il protagonista indossa un costume sgargiante e pattini a rotelle, incarnando lo spirito trasgressivo: muscoli scolpiti, armi bizzarre e musiche rock/disco che lo hanno reso indimenticabile tra i fan.

Etimologia del nome

Il titolo giapponese Tondemo Senshi Muteking (とんでも戦士ムテキング) gioca sul termine tondemo, che può tradursi in italiano come “assurdo” o “incredibile”, a sottolineare il tono sopra le righe della serie. “Muteking” in katakana ricorda la parola 無敵 (muteki, “invincibile”) unita a “king”: il nome suggerisce insomma un “re invincibile” dall’aspetto bizzarro. Non esiste però un significato più profondo confermato dagli autori, si tratta soprattutto di un nome ad effetto in puro stile anime anni ’80.

Trama (senza spoiler)

Dal remoto pianeta Tako giunge sulla Terra un improbabile uomo di legge: Takoro uno strano polpo rosa che ricopre il ruolo di vice-sceriffo interplanetario. La sua missione è chiara quanto ambiziosa: catturare una banda criminale chiamati “Fratelli Piovra” evasa dal proprio mondo natale e intenzionata a mettere le mani sul nostro pianeta. Per lui non è soltanto una questione di giustizia cosmica: l’arresto dei fuggitivi significherebbe anche ottenere finalmente la promozione al grado di sceriffo.

L’inseguimento termina bruscamente quando l’astronave dell’alieno precipita a San Francisco. Il suo atterraggio d’emergenza avviene nei pressi dell’abitazione dell’eccentrico Dr. Dankichi Yuki — ribattezzato semplicemente “il professore” nell’edizione italiana — scienziato visionario che vive con i figli in un’America caricaturale e coloratissima. È qui che entra in scena Linn (Lin nel doppiaggio italiano), adolescente appassionato di pattinaggio a rotelle, destinato a diventare il fulcro dell’azione.

Attraverso una tecnologia extraterrestre capace di attivare una trasformazione spettacolare, il ragazzo assume l’identità di Muteking, un supereroe dai colori sgargianti — rosso, giallo e blu — dotato di energia inesauribile, roller che diventano il simbolo stesso della sua potenza, e un braccio telescopico che può estendere a volontà, utilizzato per afferrare oggetti, lanciare colpi o spostarsi agilmente durante i combattimenti.

I suoi avversari sono una famiglia di malviventi tanto pittoresca quanto determinata: tre fratelli dai lunghi baffi e dagli immancabili occhiali scuri — Takokiki, Takomaro e Takosaku — guidati da un leader ambizioso, affiancati dalla sorella minore Takomi. Se i primi incarnano la goffaggine tipica del villain comico, la ragazza introduce una dinamica più sfumata: il suo atteggiamento nei confronti dell’eroe mascherato è ben diverso da quello dei fratelli, aggiungendo una sottile tensione sentimentale alla struttura episodica.

Per oltre metà serie l’ambientazione rimane una San Francisco stilizzata, quasi da cartolina pop, con palme, auto americane e un immaginario occidentale filtrato dallo sguardo giapponese. Tuttavia, a partire dall’episodio 33, la narrazione compie una svolta geografica significativa: Linn e la sua famiglia si trasferiscono in Giappone. Con questo cambiamento mutano anche gli scenari, che iniziano a valorizzare paesaggi, tradizioni e atmosfere tipicamente nipponiche, creando un interessante contrasto con l’ambientazione urbana americana vista fino a quel momento.

Episodi

La serie originale è composta di 56 episodi (24 minuti ciascuno) trasmessi sulla rete Fuji TV (株式会社フジテレビジョン, Kabushiki-gaisha Fuji Terebijon), dal 7 settembre 1980 al 27 settembre 1981. È prodotta (come detto prima) interamente da Tatsunoko Production, con la supervisione del regista Seitarō Hara (veterano di altri anime cult). L’anime non ha subìto lunghe sospensioni e fu esportata anche all’estero, arrivando in Italia su canali locali nei primi anni ’80.

Manga**

Muteking non si basa su alcun manga preesistente: la trama è stata concepita come storia originale direttamente per la serie animata.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile grafico di Muteking è tipico dei cartoon anni ’80: personaggi con lineamenti semplici ma espressivi, animazione dinamica ma piuttosto economica. I design sono affidati a maestri dell’epoca: Ippei Kuri (九里 一平, Kuri Ippei), pseudonimo di Toyoharu Yoshida (吉田 豊治, Yoshida Toyoharu, scomparso il 1º luglio 2023) e Akiko Shimomoto (下元 明子, Shimomoto Akiko) si occupano del character design, mentre il celebre Kunio Ōkawara (大河原邦男, Ōkawara Kunio) cura i mecha**** design (come fatto in Mobile Suit Gundam, Time Bokan, Gatchaman, Yattaman e tanti altri). Il risultato sono figure stilizzate, con tratti leggeri e mai realistici: il costume di Muteking è volutamente sopra le righe. L’ambientazione di San Francisco viene tratteggiata con pochi dettagli ma al servizio della commedia. In generale l’animazione è funzionale: non ultra-smooth, ma vive grazie a movimenti esagerati (Muteking volteggia sui roller, lancia calci sopra i tetti) e a sequenze d’azione che sovrabbondano di saltelli, scivolate e sorprese. Insomma: il tratto ricorda altri robottoni Tatsunoko del periodo, con un tocco comico in più, quasi a mescolare il mecha-show a un cartone demenziale.

Musiche

La colonna sonora è curata da Koba Hayashi (林 小葉, Hayashi Koba, scomparso l’11 gennaio 2016), che introduce brani rock e pop molto in linea con l’epoca. La sigla di apertura originale giapponese si intitola “Roller Hero Muteking” ed è eseguita da Ichirou Mizuki & Feeling Free – un pezzo energico con chitarre e voce potente.

Anche le sigle di chiusura mantengono il ritmo vivace, spesso con coretti pieni di cori. Nel complesso la musica è uno dei punti forti della serie: incuriosisce ogni volta lo spettatore con riff di chitarra e ritornelli facili da canticchiare, contribuendo al tono scanzonato.

In Italia è stato adattato come “Muteking”, interpretato dal gruppo pop-rock I Condors, diventato un tormentone tra i bambini.

Il reboot del 2021 “Muteking the Dancing Hero” ribalta completamente il mood sonoro rispetto alla serie originale, abbracciando uno stile pop moderno e urbano che riflette il nuovo tono dell’anime, più vicino alla cultura club/dance e al pop contemporaneo.

L’opening ufficiale si intitola “Labyrinth”, interpretata dalla band giapponese Orange Range. Il brano è stato rilasciato come singolo digitale nell’ottobre 2021 e funge da tema musicale principale della serie, con un sound che combina elementi pop/rock e arrangiamenti ritmici adatti alla danza — perfettamente in linea con il titolo e lo spirito della serie stessa. La canzone è energica, ritmata e costruita per accompagnare visivamente l’ambientazione urbana e colorata.

L’ending theme della serie è “Song of Hope” (“Canzone della speranza”), eseguita dal gruppo rock giapponese KALMA. Anche questo pezzo è stato annunciato ufficialmente come tema di chiusura e accompagna i titoli di coda degli episodi, offrendo un contrasto più morbido e riflessivo rispetto alla sigla di apertura.

Film animati OAV***

A oggi non esistono film animati cinematografici dedicati a Muteking. La serie non ha generato spin-off cinematografici né special di lunga durata.

Live action

Non sono mai state realizzate serie o film in live-action ispirati a Muteking.

Spin-off e crossover

L’unico spin-off vero e proprio di Muteking è il reboot in chiave moderna Muteking the Dancing Hero (ムテキング・ザ・ダンシング・ヒーロー) del 2021, prodotto sempre da Tatsunoko e Tezuka Production. Oltre a questo, non ci sono serie spin-off direttamente collegate, né crossover canonici con altri franchise.

Ordine cronologico

Muteking, The Dashing Warrior (とんでも戦士ムテキング) – Serie TV originale (1980–1981, 56 episodi) Muteking the Dancing Hero (ムテキング・ザ・ダンシング・ヒーロー) – Reboot TV (2021, 12 episodi)

Questa è la sequenza consigliata per guardare il franchise: prima la serie classica del 1980, poi (se interessati al revival) il reboot del 2021.

Premi

Il franchise Muteking non vanta premi anime di rilievo internazionali o nazionali. La serie originale, sebbene popolare tra i giovani all’epoca, non risultò candidata né vinse riconoscimenti importanti in festival o premi annuali. In pratica, non ci sono titoli noti associati ad alcun premio né candidature degne di nota.

Videogiochi

Muteking non è mai apparso come personaggio giocabile in alcun titolo noto, né ha avuto giochi brandizzati a suo nome. L’unica curiosità è il progetto mancato citato: è l’unico caso in cui il suo nome è comparso nel mondo del gaming.

2008 – Tatsunoko vs. Capcom: Cross Generation of Heroes (Wii/Arcade) – Picchiaduro crossover Capcom/Tatsunoko in cui erano stati annunciati Muteking e un altro eroe Tatsunoko (Nurse Witch Komugi), ma entrambi furono esclusi dalla versione finale.

(Non esistono altri videogiochi ufficiali dedicati a Muteking né era presente in alcun titolo beat ’em up o sparatutto dell’epoca.)

Censura italiana

La trasmissione italiana di Muteking su reti locali non subì censure rilevanti: il contenuto è rimasto sostanzialmente integro rispetto all’originale. L’unico “trucchetto” fu un parziale adattamento dei nomi (ad esempio l’eroe rimane “Muteking”, ma alcuni antagonisti cambiarono leggermente) e lievi modifiche nel dialogo per il doppiaggio locale. In pratica, non ci furono tagli di scene violente: la trama restò comprensibile e adatta a un pubblico di bambini.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

2021 – Muteking the Dancing Hero – (Ryōsuke Takahashi) – Sebbene sia una serie a sé, agisce come un omaggio moderno al Muteking originale. Contiene numerose citazioni stilistiche e tematiche (ambientazione Neo-San Francisco, protagonisti in roller, e persino versioni “mutuate” dei poteri del protagonista originale). In questo senso funziona da tributo alla serie storica e da collegamento diretto con il suo stesso franchise.

Curiosità

Versione femminile di Muteking: In un episodio della serie originale (il 14° in italiano) compare una “eroina pattinatrice” di nome Mutequeen, una sorta di controparte femminile di Muteking, con tema musicale al femminile. È un piccolo episodio autoconclusivo con parodia romantica.

Conclusione

Muteking, The Dashing Warrior è un’anime che vive ancora di una sua peculiare nostalgia pop. Pur essendo pensato per bambini, porta con sé una buona dose di ironia nerd: tra combattimenti rocamboleschi e situazioni ridicole, la serie riesce a far sorridere anche oggi gli appassionati di anime retrò. Lo stile è talmente datato – con coloratissimi combattimenti su roller e colonne sonore scatenate – da essere affascinante: se avete voglia di rivivere un pezzo di anni ’80 giapponesi, Muteking è un ottimo spaccato di quell’epoca.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile acquistarla o noleggiarla, Muteking the Dancing Hero è disponibile in streaming su Crunchyroll o su Crunchyroll presente su Amazon Prime video

Buona visione



*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

**Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

****Mecha

Il termine mecha (メカ) — abbreviazione di mechanical — indica un genere dell’animazione e del fumetto giapponese incentrato su robot giganti pilotati o controllati da esseri umani. Nato negli anni ’60 con serie come Tetsujin 28-go (鉄人28号), il genere esplose nel decennio successivo grazie a Mazinga Z (マジンガーZ) di Gō Nagai, che introdusse l’idea del pilota all’interno del robot, trasformando la macchina in un’estensione dell’uomo.

Negli anni ’70 e ’80 i mecha divennero un fenomeno di massa, evolvendosi in due filoni principali:

Super Robot , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come , Ufo Robot Goldrake , Daiking, Getter Robot. , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come Jeeg Robot d’acciaio

Real Robot, più realistico e militare, inaugurato da Mobile Suit Gundam (機動戦士ガンダム) nel 1979, dove i robot sono armi e i conflitti hanno un peso politico e umano, Macross, Patlabor, Armored Trooper VOTOMS.

Il fascino dei mecha risiede nel loro equilibrio tra potenza tecnologica e dramma umano: sono storie che raccontano la fusione tra l’uomo e la macchina, tra progresso e identità, tra mito e futuro.

Negli anni ’90 e 2000 il genere si è rinnovato con opere più psicologiche come Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin Seiki Evangerion) di Hideaki Anno, e più di recente con rivisitazioni moderne come Code Geass (コードギアス) o Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen Toppa Guren Ragan).

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

***OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.