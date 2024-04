Muti per amore, a Monza gli ultras del Napoli disertano l’inizio della partita in segno di protesta

Gli ultras della curva del Napoli disertano l’inizio di Monza-Napoli, in corso di svolgimento allo U-Power Stadium. Come annunciato da un comunicato degli Ultras 1972, parte della tifoseria organizzata dei campioni d’Italia non ha preso posto nell’area destinata dello stadio brianzolo, in segno di protesta dopo i risultati sotto le aspettative in campionato. In attesa di prendere posto in curva, i tifosi sono posizionati nell’area di accesso alle gradinate. In precedenza, fuori dallo stadio Maradona, prima del match con il Monza, era stato esposto uno striscione con scritto “Muti per amore”.