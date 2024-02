Mutui, bufera per la manipolazione dell’Euribor: come fare per ottenere i rimborsi

Chi ha contratto un mutuo o un finanziamento a tasso variabile basato sull’Euribor e nel periodo 29 settembre 2005 / 30 maggio 2008 ha pagato le rate, può avere diritto a un rimborso. La Commissione Antitrust Europea ha accertato che alcune banche hanno manipolato le quotazioni di questo tasso, che è quindi risultato nullo. L’Euribor (Tasso interbancario di offerta in euro) è un riferimento per i mercati finanziari, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee ed è un parametro spesso utilizzato come base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.

Cosa succede in Italia

La Corte di Cassazione ha di recente stabilito che la decisione della Commissione produce la nullità dei contratti, ed ha quindi dato il via a possibili rimborsi verso chi ha pagato le rate. La prescrizione, oltre la quale la pretesa non può essere fatta, è di 10 anni. Se il mutuo è ancora in essere non sussiste prescrizione. Se il mutuo è stato estinto la prescrizione decorrerà dalla fine del rapporto con la banca.

Il meccanismo di calcolo

La richiesta di rimborso non riguarda solo le banche che hanno partecipato alla manipolazione dell’Euribor, ma tutti gli istituti finanziari, anche non bancari, che hanno utilizzato questo indice per il calcolo degli interessi. Il risparmiatore può chiedere la restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato a suo tempo e un tasso sostitutivo, basato sul tasso legale del tempo oltre lo spread (in linea di massima più favorevole del tasso dei Bot del periodo). Ad esempio, su un mutuo di 100.000 euro, il rimborso potrebbe ammontare a circa 6.000 euro. Il rimborso, oltre che per le specifiche rate, va calcolato anche sui riflessi di queste ultime sulle rate successive al 30 maggio 2008.

Come procedere

Prima di tutto è bene interrompere la prescrizione, con una richiesta alla banca. Aduc ha predisposto un modulo e delle Faq per i propri soci sostenitori, che possono essere richiesti alla sede nazionale dell’associazione. E’ quasi certo che le banche risponderanno negativamente alla richiesta, per cui occorrerà avviare una causa. Aduc, se non si ha un proprio avvocato, ne indicherà qualcuno.