Mutui: in Campania richiesta media di 138.000 euro (+3%)

Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui: secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto in Campania è aumentato del 3% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 137.942 euro. Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato nel primo bimestre del 2026 a 208.524 (+2%). In calo, invece, l’età media dei richiedenti, che passa dai 41 anni dei primi due mesi del 2025 a 40 anni del 2026, e il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 29% al 22%.

Guardando alla tipologia di tasso richiesto, il fisso resta quello preferito dai campani, ma sale significativamente la quota di chi ha puntato ad un tasso variabile o misto, che passa in dodici mesi da meno dell’1% all’8% del totale. Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Campania nei primi due mesi del 2026 emergono delle importanti differenze a livello locale. Napoli è la provincia campana dove tra gennaio e febbraio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (146.258 euro), seguita da Salerno (132.761 euro) e Caserta, con 125.931 euro. Chiudono la classifica regionale la provincia di Avellino (113.355 euro) e quella di Benevento, dove la cifra media richiesta nel primo bimestre dell’anno è stata pari a 109.934 euro.

L’aumento della richiesta dei mutui variabili segnalato sopra è legato all’andamento dei tassi; secondo le simulazioni di Facile.it, per un finanziamento da 126.000 euro in 25 anni, il miglior tasso variabile (TAN) disponibile online è 2,34% con una rata iniziale pari a 555 euro. I migliori tassi fissi, invece, partono da un tasso (TAN) del 3,15% ed una rata di 607 euro, vale a dire circa 50 euro più alta rispetto a quella variabile. “Non esiste una scelta migliore in assoluto tra tasso fisso e variabile, ma è importante scegliere con attenzione e sulla base delle caratteristiche di ciascun mutuatario. Il variabile offre un’opportunità di risparmio iniziale, ma in contesti di grande incertezza come quello attuale, il beneficio potrebbe assottigliarsi se non sparire del tutto. Il consiglio è di farsi aiutare da un consulente esperto per scegliere la soluzione più adatta”, spiegano da Facile.it.