Mutui, l’Unione Nazionale Consumatori: Per l’aumento dei tassi una stangata da 1.800 euro annui

“Una stangata! Non solo da dicembre a gennaio, in un solo mese, i tassi salgono da 3,36 a 3,95, +0,59 punti percentuali, ma rispetto a gennaio 2022, un anno fa quando erano a 1,78, decollano di 2,17 punti percentuali”. Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, nel commentare i dati diffusi dalla Banca d’Italia sui tassi dei mutui di gennaio. “Considerando l’importo e la durata media di un mutuo, un rialzo dei tassi così consistente significa che, la rata, per chi ha sottoscritto ora un mutuo a tasso variabile, aumenta, rispetto a un anno fa, da 581 a 731 euro, con un rincaro pari a 150 euro al mese. Una mazzata annua pari a 1800 euro”, conclude Dona.