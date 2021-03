Mutuo casa, giù i tassi d’interesse: ecco perchè anche a Napoli è un buon momento per comprare

Quest’anno è quello giusto per acquistare un immobile: anche a Napoli. Il motivo principale è dato dai tassi d’interesse molto vantaggiosi. Il desiderio, dopo il lockdown, di cambiare casa è una condizione favorevole che stimola il mercato del mattone. E il mondo bancario si sta muovendo in questa direzione con proposte di mutuo molto convenienti sia per l’acquisto sia per la surroga. Questo è quello che si desume dall’Osservatorio mensile di MutuiSupermarket.it. E marzo è un buon mese da tutti i punti di vista: i tassi di interesse offerti dalle banche, che fanno a gara per accaparrarsi i clienti, sono praticamente azzerati. Diamo anche uno sguardo agli indici di riferimento del tasso fisso e variabile.

La media delle rilevazioni mensili dell’indice di riferimento per i mutui a tasso fisso IRS a 20 anni nel mese di marzo 2021 registra un aumento dello 0.06% attestandosi a 0.35%. Il Minimo negli ultimi dodici mesi è stato registrato a dicembre 2020: 0.01%.

L’analogo indice per i mutui a tasso variabile nel mese di marzo 2021 registra una media di -0.54% in aumento dello 0%. Il Minimo è stato registrato a gennaio 2021: -0.55%.

Ad esempio, per una operazione di acquisto prima casa e una di surroga a tasso fisso e a tasso variabile effettuata da un impiegato a tempo indeterminato di 34 anni con un reddito mensile di € 2.400 su un immobile situato a Napoli del valore di € 220.000, con un importo richiesto di € 140.000 e la durata del mutuo 20 anni, le migliori offerte risultano:

Finalità Acquisto

Simulazione a tasso Variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 UniCredit 0,80% 0,25% € 598,34 0,37% 2 Credit Agricole 1,02% 0,47% € 611,54 0,66% 3 Credem 0,95% 0,40% € 606,83 0,67% 4 Webank 1,25% 0,70% € 625,53 0,77% 5 BNL 1,20% 0,64% € 621,62 0,83% 6 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,88% 7 Banco BPM 1,25% 0,70% € 625,53 0,93% 8 BPER Banca 1,40% 0,85% € 634,28 1,04% 9 Banca Popolare Pugliese 0,95% 0,95% € 640,73 1,11% 10 Deutsche Bank 1,10% 1,11% € 650,75 1,24% 11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,10% 1,10% € 650,12 1,36%

Simulazione a tasso Fisso

Rank Istituto Tan Rata Taeg 1 UniCredit 0,60% € 619,18 0,72% 2 Credit Agricole 0,62% € 620,40 0,81% 3 BNL 0,65% € 622,23 0,84% 4 BPER Banca 0,83% € 633,29 1,02% 5 Credem 0,75% € 628,36 1,03% 6 Banco BPM 0,89% € 637,01 1,12% 7 Webank 1,08% € 648,86 1,15% 8 Intesa Sanpaolo 1,15% € 653,26 1,39% 9 Banca Popolare Pugliese 1,35% € 665,95 1,51% 10 Deutsche Bank 1,61% € 682,67 1,75% 11 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,67% € 686,56 1,94%

Finalità Surroga

Simulazione a tasso Variabile

Rank Istituto Spread Tan Rata Taeg 1 UniCredit 0,80% 0,25% € 598,34 0,29% 2 Credem 1,09% 0,54% € 615,29 0,61% 3 Credit Agricole 1,07% 0,52% € 614,56 0,63% 4 BNL 1,25% 0,69% € 624,68 0,74% 5 Intesa Sanpaolo 1,20% 0,64% € 621,62 0,76% 6 Webank 1,35% 0,80% € 631,68 0,81% 7 Banco BPM 1,30% 0,75% € 628,60 0,86% 8 BPER Banca 1,65% 1,10% € 649,87 1,19% 9 Banca Monte dei Paschi di Siena 1,20% 1,20% € 656,42 1,34% 10 Banca Popolare Pugliese 1,40% 1,40% € 669,14 1,41% 11 Deutsche Bank 1,40% 1,41% € 669,78 1,42%

Simulazione a tasso Fisso