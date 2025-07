My BMW App mostra impronta di CO2 durante intero ciclo di vita veicolo

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – BMW Group offre ai suoi clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente l’analisi delle proprie statistiche di guida all’interno della My BMW App e della MINI App.

Il nuovo aggiornamento, disponibile da giugno, permetterà per la prima volta ai guidatori di visualizzare la propria impronta di carbonio. A quasi tre anni dal lancio della funzione “My Trips”, progettata per supportare i guidatori nella valutazione dei propri viaggi, questa nuova funzione fornirà ora anche i dati relativi alle emissioni generate dai percorsi effettuati.

“La nostra ricerca sull’utilizzo indica che le informazioni di “My Trips” sono una delle funzioni più apprezzate dell’App”, afferma Dirk Wiedmann. “Ora stiamo ampliando questa funzione di successo con il calcolo dell’impronta di carbonio, offrendo così ai nostri clienti un accesso semplice e immediato a informazioni legate alla sostenibilità attraverso un canale popolare e ampiamente utilizzato”.



La funzione dell’impronta di carbonio personale è stata sviluppata con un approccio tecnologicamente aperto ed è disponibile per i veicoli con motori a combustione, nonchè per i modelli ibridi plug-in e completamente elettrici.

Al momento del lancio, la funzionalità sarà attivata su modelli selezionati in diversi paesi europei. Il calcolo dell’impronta personale si basa su due serie di dati fondamentali.

Emissioni derivanti dall’uso del veicolo: “My Trips” analizza i percorsi completati dal guidatore e calcola le emissioni di CO2 in base all’energia che è stata consumata durante il viaggio. A tal fine, vengono impiegati i dati dell’International Energy Agency (IEA) per calcolare gli equivalenti di CO2. Per i veicoli con motori a combustione, l’App calcola la quantità di CO2 emessa in relazione al carburante consumato.

Per i veicoli completamente elettrici, l’App mostra le emissioni generate utilizzando il mix energetico nazionale medio e fornisce anche un confronto con le emissioni che si genererebbero utilizzando energia verde.Emissioni derivanti dalla produzione del veicolo: si tratta delle emissioni generate durante il processo di fabbricazione. Queste vengono registrate a partire dalla lavorazione delle materie prime, dall’approvvigionamento dei materiali, dalla logistica dei trasporti e dalla produzione del modello specifico. Il BMW Group fornisce già i dati relativi alle emissioni per numerosi modelli attraverso i Vehicle Footprint Reports. Questi dati sono calcolati secondo gli standard riconosciuti per le valutazioni del ciclo di vita e certificati dall’agenzia TU’V Rheinland. Sono inoltre disponibili per il download sul sito web del BMW Group.

foto: ufficio stampa BMW Group Italia

(ITALPRESS).