My Hero Academia, l’ultimo atto della scuola dei supereroi

Il 13 dicembre 2025 My Hero Academia (僕のヒーローアカデミア, Boku no Hīrō Akademia, letteralmente “La mia accademia da eroe”) ha raggiunto il suo epilogo, chiudendo un viaggio durato nove anni che ha accompagnato il pubblico ben oltre i confini del semplice intrattenimento. La serie prodotta dallo studio Bones (株式会社ボンズ, Kabushiki-gaisha Bonzu) saluta la scena in un momento storico in cui poche opere hanno il privilegio di arrivare a una conclusione pienamente consapevole del proprio peso culturale. Non è solo la fine di un anime*, ma il punto fermo di un’esperienza seriale che ha lasciato un segno preciso nell’immaginario collettivo.

Quando nel 2016 debuttò sugli schermi giapponesi, l’idea di una “accademia per eroi” poteva sembrare un esercizio di stile, una variazione sul tema dello shōnen** classico. Senza inseguire mode passeggere o scorciatoie narrative, l’opera di Kōhei Horikoshi (耕平 堀越, Kōhei Horikoshi) ha scelto una progressione graduale, a volte imperfetta, ma sempre riconoscibile nella sua identità. È questa continuità, oggi sempre più rara, ad aver trasformato una serie di successo in un riferimento generazionale.

Bones ha accompagnato questo lungo cammino con una messa in scena solida e coerente, capace di sostenere l’evoluzione del racconto senza sovrastarlo. La regia e l’animazione hanno saputo adattarsi al mutare dei toni, seguendo una storia che nel tempo ha cambiato pelle, lasciandosi alle spalle l’innocenza iniziale per abbracciare una complessità narrativa più adulta.

Arrivati al finale, ciò che resta non è soltanto il ricordo di momenti iconici o di personaggi entrati nella memoria del pubblico, ma la sensazione di aver assistito a un percorso completo, pensato per avere un inizio, uno sviluppo e una fine. My Hero Academia si congeda così, senza clamore inutile, lasciando che sia il resto del racconto – analizzato nelle sue parti, nei suoi successi e nei suoi limiti – a spiegare perché, per quasi un decennio, questa storia abbia saputo parlare a così tante persone.

Etimologia del nome

La serie ormai conclusa appare per ciò che è sempre stato: un titolo semplice solo in superficie, ma carico di promesse silenziose, non annunciava un mito compiuto, né un eroe già scolpito nella leggenda, parlava, fin dall’inizio, di un percorso.

“Hero” è una parola straniera, presa in prestito, come lo sono spesso i sogni più grandi. È l’eroe visto attraverso l’immaginario occidentale, muscolare e iconico, ma filtrato da una sensibilità giapponese che ne mette in discussione il peso, il costo e la responsabilità.

“Academia” suggerisce un luogo che non esiste davvero, se non nella memoria di chi l’ha attraversato: un’istituzione dove si impara, si sbaglia, si cresce. Non una fabbrica di leggende, ma una palestra dell’anima. Un posto che, come tutte le scuole, prima o poi si lascia alle spalle.

E poi c’è “Boku no”, “Il mio”, una scelta intima, quasi fragile. Non l’eroe, ma il mio essere eroe. Un punto di vista che non guarda dall’alto, ma dal basso, con lo sguardo di chi entra timidamente da un cancello e non sa ancora se sarà all’altezza.

Riletto oggi, il titolo suona come una promessa mantenuta. Non raccontava la nascita di un simbolo, ma il tempo necessario per diventarlo.

E forse è per questo che, ora che tutto è finito, My Hero Academia non sembra tanto il nome di una serie, quanto quello di un ricordo condiviso: l’accademia dove, per un po’, abbiamo imparato anche noi cosa significhi provare a essere eroi.

Trama (senza spoiler)

L’anime narra le vicende di Izuku Midoriya (緑谷 出久, Midoriya Izuku), conosciuto anche con il suo nome da eroe Deku (デク) un ragazzo puro e determinato nato in un mondo in cui quasi l’80% della popolazione possiede un Quirk (un superpotere). Il protagonista, inizialmente privo, vive emarginato ma alimenta il sogno di diventare un eroe come il suo idolo All Might, il “Simbolo della Pace” per eccellenza. Quando Izuku dimostra inaspettata audacia durante un incontro casuale con lui, l’anziano eroe gli rivela che anch’egli è un portatore di un Quirk leggendario (“One For All”) e ne fa il suo erede. Da quel momento Deku, assieme ai compagni della Classe 1-A del Liceo Yuuei (雄ゆう英えい高こう校こう, Yūei Kōkō), chiamato alternativamente Liceo U.A., che sta per “U.A. High School” (acronimo di “Utopian Academy”), fra cui il tempestoso Katsuki Bakugo (爆豪 勝己, Bakugō Katsuki), soprannominato Kacchan (かっちゃん, Katchan), conosciuto con il suo nome da eroe Grande Dio dell’Uccisione Esplosiva Dynamight (大・爆・殺・神ダイナマイト, Daibaku Kisshin Dainamaito) e il riservato Shoto Todoroki (轟 焦凍?, Todoroki Shōto), conosciuto con il suo nome da eroe Shoto (ショート, Shōto), affronta un rigoroso addestramento e scontri con nemici sempre più temibili. La storia si dipana tra sfide scolastiche, tornei, battaglie contro supercriminali, come la Lega degli Iniziati capitanata da Tomura Shigaraki (死柄木 弔, Shigaraki Tomura), vero nome Tenko Shimura (志村 転弧, Shimura Tenko) e rivelazioni sulle origini dei Quirk. Pur essendo ricca di scene d’azione e colpi di scena, si distingue per i suoi temi positivi: la solidarietà, la crescita personale e il sacrificio sono al centro di una trama che scava nella psicologia dei personaggi.

Accanto al protagonista si muovono numerosi altri individui dotati di abilità uniche: c’è chi può generare esplosioni dalle proprie mani, chi controlla il ghiaccio e il fuoco con due metà opposte del corpo, e chi incarna l’ideale stesso dell’eroe grazie a una forza sovrumana capace di ispirare intere generazioni. Intorno a loro gravitano alleati, rivali e figure ambigue, ciascuno con poteri e obiettivi che la serie sceglie di svelare gradualmente, lasciando allo spettatore il piacere della scoperta.

Episodi

Trasmesso in Giappone a partire dal 3 aprile 2016, My Hero Academia è prodotto (come detto prima) dallo studio Bones ed è stato affidato sin dall’esordio alla regia di Kenji Nagasaki (長崎健司, famoso come regista degli episodi di Monster), figura chiave dell’intero progetto. La serie animata si è conclusa il 13 dicembre 2025, dopo la messa in onda di otto stagioni complete, per un totale di oltre 170 episodi canonici, a cui si aggiungono OVA*** e speciali di riepilogo. Un arco produttivo lungo e articolato, che ha accompagnato quasi un decennio di animazione televisiva senza interruzioni significative.

Contrariamente a molte produzioni shōnen nate come esperimenti a breve termine, ha conosciuto una crescita costante, consolidando rapidamente il proprio successo e mantenendo una struttura regolare: stagioni mediamente composte da 25–26 episodi, con la sola eccezione della settima, più compatta. Ogni episodio è identificato da titoli fortemente tematici, legati ai concetti di eroismo, scelta e determinazione, elementi centrali dell’identità narrativa della serie.

Nel corso delle stagioni sono stati inseriti episodi speciali di riepilogo, spesso identificati come Memories o Origin, oltre a una serie di film cinematografici con storie originali, pensati per ampliare l’universo narrativo senza interferire con la continuità principale. La serie è stata distribuita a livello internazionale in numerose lingue e, in Italia, è disponibile con sottotitoli su Crunchyroll e con doppiaggio italiano attraverso i circuiti Mediaset e Prime Video. A conclusione dell’ottava stagione, si impone come uno degli shōnen più longevi e seguiti della sua generazione, capace di attraversare quasi dieci anni di programmazione mantenendo una riconoscibilità e una coerenza produttiva sempre più rare nel panorama contemporaneo.

Manga**** one-shot

Prima che diventasse un fenomeno globale, My Hero Academia è stato poco più di un’intuizione. Un’idea lasciata su carta senza la certezza di un futuro, come accade a molte storie che ancora non sanno di dover durare anni.

Nel 2008, l’autore Kōhei Horikoshi pubblica su Akamaru Jump un breve manga autoconclusivo dal titolo essenziale: My Hero. Un secondo one-shot pilota, pubblicato nel 2011, affina l’idea introducendo un mondo popolato da individui dotati di abilità speciali, ma è solo nel 2014 che la serie trova la sua forma definitiva con l’inizio della serializzazione su Weekly Shōnen Jump. C’era però già il cuore del discorso: il concetto di eroismo come scelta morale e la contrapposizione tra potere e responsabilità.

Riletto oggi, quel one-shot appare quasi timido. I personaggi sono abbozzati, il mondo è ancora indefinito, ma l’idea centrale è lì, riconoscibile: l’eroe non nasce tale, ci arriva. È un racconto che guarda più al desiderio che al risultato, più al punto di partenza che al traguardo.

Con il senno di poi, quel piccolo esperimento assume un valore diverso. Non è il “numero zero” di una saga, ma una fotografia scattata prima del viaggio. Un momento in cui Horikoshi stava ancora cercando la forma giusta per parlare di sogni, responsabilità e fallimenti, senza sapere che quelle stesse domande lo avrebbero accompagnato per oltre un decennio.

A serie conclusa, il one-shot My Hero non è solo l’origine di tutto, ma il promemoria più sincero: prima delle classifiche, delle stagioni e dei numeri da record, My Hero Academia è stato semplicemente questo.

Un’idea che voleva diventare qualcosa. E che, contro ogni previsione, ci è riuscita, un invito a credere nelle proprie capacità.

Il manga regolare edito in Italia da Star Comics di Boku no Hero Academia è stato pubblicato dal 2014 fino al 5 agosto 2024 in Giappone, per un totale di 42 volumi, divisi in 430 capitoli, con una conclusione che ha diviso il pubblico ma che ha avuto il merito di chiudere coerentemente l’arco narrativo principale, l’anime ha seguito fedelmente la struttura del manga, con pochi riadattamenti e senza stravolgere l’impianto originale, scelta che ha contribuito alla solidità complessiva del progetto.

Stile visivo e qualità dell’animazione

I character design, firmati da Yoshihiko Umakoshi (馬越嘉彦, Umakoshi Yoshihiko, famoso per disegnato i personaggi di anime come Marmalade Boy, Berserk, Guyver: The Bioboosted Armor, Casshern Sins, Saint Seiya Omega e altri) mescolano l’estetica manga giapponese con tratti ispirati ai fumetti d’azione occidentali: costumi sgargianti, pose eroiche, espressioni dinamiche. La palette cromatica tende al vivace (tanti primari luminosi per eroi e scenari urbani) con contrasti forti durante gli scontri. L’animazione delle scene d’azione è generalmente fluida e spettacolare, specialmente nei momenti clou: sequenze come i mega-salti di All Might o gli effetti esplosivi di Bakugō sono state disegnate con grande cura, non di rado affidate all’animatore chiave Yutaka Nakamura (中村 豊 , Nakamura Yutaka), noto per le coreografie di combattimento. Detto questo, alcuni fan hanno notato variazioni di qualità episodio per episodio, una caratteristica comune nelle serie di alto volume: momenti di disegno più semplici vengono spesso bilanciati da episodi con animazione “da urlo” quando serve enfatizzare scontri decisivi. In complesso lo stile è considerato pulito e immediatamente riconoscibile.

Bones ha curato anche scenari e inquadrature scenografiche: le aule della U.A., il quartier generale degli eroi, così come l’ambientazione futuristica di alcune battaglie, mostrano una progettazione coerente. In aggiunta, più volte Horikoshi in persona ha collaborato alla serie anime, disegnando illustrazioni promozionali o inserendo cameo di personaggi del manga non ancora apparsi. Nel complesso, l’impressione è di un prodotto visivo di alto livello per uno shōnen moderno, dove anche i momenti più calmi hanno uno stile accattivante e i combattimenti esaltano le potenzialità degli eroi.

Musiche

Le musiche originali dell’anime sono composte da Yūki Hayashi (林 ゆうき, Hayashi Yūki, famoso per aver composte le musiche per Haikyu!!, Death Parade, Gundam Build Fighters, Kiznaiver, Blood Lad, la serie di Pretty Cure e tanti altri) che miscela archi trionfali, percussioni decise e sintetizzatori moderni: pezzi come “You Say Run” o “Might U” enfatizzano l’eroismo di Deku e All Might, diventando temi ricorrenti nelle scene epiche. Anche le sigle d’apertura e chiusura sono di grande impatto emotivo e pop, spesso affidate a band di prima fascia del J-Pop.

Di seguito tutte le sigle di apertura in una playlist:

E tutte quelle di chiusura sempre in una playlist:

In Italia, Giorgio Vanni è il celebre cantante che ha firmato e interpretato la sigla italiana di My Hero Academia, dando voce a un brano energico e immediatamente riconoscibile che ha accompagnato l’ingresso della serie nel panorama televisivo nazionale, inclusa nell’album Toon Tunz del 2019.

Film animati OAV e speciali televisivi

Oltre alla serie regolare, My Hero Academia ha prodotto diversi OAV e speciali televisivi, pensati come espansioni o approfondimenti laterali:

2016 – Save! Rescue Training! (救え！救助訓練！ – Sukue! Kyūjo Kunren! OAV) – Episodio animato realizzato come contenuto speciale , incentrato su un’ esercitazione di soccorso della Classe 1-A. L’attenzione è rivolta alla collaborazione tra studenti e alla gestione delle emergenze , offrendo spazio di approfondimento a diversi personaggi secondari.

2017 – Training of the Dead (訓練オブ・ザ・デッド – Kunren obu za Deddo) – OAV dal tono ironico e volutamente sopra le righe, ambientato durante una simulazione che richiama il cinema horror . L’episodio privilegia l’ intrattenimento e le dinamiche di gruppo , distaccandosi consapevolmente dal registro più serio della serie principale.

2018 – All Might: Rising (オールマイト：ライジング – Ōru Maito: Raijingu – OAV) – Racconto animato di natura prequel, dedicato al passato di All Might. Mostra gli anni della sua formazione e le prime difficoltà affrontate prima di diventare il simbolo della pace , arricchendo il personaggio di una dimensione più umana e meno mitizzata.

2020 – Make It! Do-or-Die Survival Training ( 生き残れ！決死のサバイバル訓練 – Ikinokore! Kesshi no Sabaibaru Kunren – OAV) – Episodio speciale incentrato su una prova di sopravvivenza estrema, che mette alla prova resistenza fisica, autocontrollo e capacità di adattamento degli studenti. La narrazione valorizza situazioni e interazioni raramente esplorate nella serie regolare.

2022 – Episodi speciali riassuntivi (特別総集編 – Tokubetsu Sōshū-hen – Speciali televisivi) – Puntate pensate per ripercorrere i momenti salienti della storia, arricchite da brevi sequenze animate inedite e nuove inquadrature. Funzionano come raccordo narrativo tra archi differenti e come occasione di rilettura degli eventi principali.

Nel loro complesso, questi contenuti non sono stati concepiti come passaggi obbligati per comprendere lo sviluppo della storia principale, ma hanno svolto una funzione di approfondimento e arricchimento dell’universo narrativo, permettendo di consolidare il rapporto con i personaggi e di dare maggiore spazio a figure solitamente meno in primo piano nella serie televisiva.

Live action

Non esistono al momento progetti ufficiali live-action (serie TV o film) ispirati.

Spin-off

Il successo del franchise ha portato alla nascita di diversi manga spin-off ufficiali, tutti supervisionati da Horikoshi:

2016 – My Hero Academia: SMASH!!

Spin-off comico e parodistico , che gioca sui cliché della serie principale.

2017 – My Hero Academia: Vigilantes

Il più importante degli spin-off : una storia più matura e urbana , ambientata anni prima della serie principale, incentrata su “eroi illegali” . Ha ottenuto un adattamento anime nel 2025 , diventando l’unico spin-off animato ufficiale.

2019 – My Hero Academia: Team-Up Missions

Racconta missioni collaborative tra studenti, con un taglio più leggero e episodico.

Crossover

2023 – Fortnite

Nel corso del quarto capitolo di Fortnite, Deku è stato inserito come personaggio giocabile in crossover con altri volti famosi dei videogiochi e della cultura pop, integrando My Hero Academia in un contesto globale interattivo.

2025 – My Hero Academia: Vigilantes (anime spin-off correlato)

Non si tratta di un crossover in senso stretto tra serie diverse, ma l’adattamento animato del manga Vigilantes include cameo di personaggi principali provenienti dalla saga principale (Inko Midoriya, Present Mic, Midnight, Aizawa, Tensei Iida), espandendo il mondo narrativo della serie.

2025 – Kagurabachi (illustrazione crossover)

Kohei Horikoshi ha realizzato un’illustrazione ufficiale di Deku in omaggio a Kagurabachi (カグラバチ), manga di Takeru Hokazono (外薗健?, Hokazono Takeru), e l’autore di quest’ultimo ha risposto con un disegno di Chihiro Rokuhira (六平 千鉱, Rokuhira Chihiro), creando un crossover artistico simbolico tra due opere della casa editrice Weekly Shōnen Jump (週刊少年ジャンプ, Shūkan Shōnen Janpu), conosciuta anche semplicemente come Shōnen Jump.

Ordine cronologico

Per chi volesse seguire tutta la saga nell’ordine “temporale” corretto, si può considerare il seguente elenco (stile serie tv + film):

My Hero Academia – Stagione 1

Introduzione all’universo narrativo, a Midoriya e alla U.A. OAV: Save! Rescue Training! (2016)

Episodio speciale da collocare dopo la Stagione 1, focalizzato sulle esercitazioni di soccorso. My Hero Academia – Stagione 2 OAV: Training of the Dead (2017)

Visione consigliata dopo la Stagione 2; episodio autoconclusivo dal tono ironico. My Hero Academia – Stagione 3 (prima parte) Film cinematografico: My Hero Academia – Two Heroes (2018)

Ambientato durante la Stagione 3; consigliato dopo l’arco dell’allenamento estivo. My Hero Academia – Stagione 3 (seconda parte) OAV: All Might: Rising (2018)

Prequel dedicato al passato di All Might, da vedere subito dopo la Stagione 3. My Hero Academia – Stagione 4 Film cinematografico: My Hero Academia – Heroes Rising (2019)

Da vedere alla conclusione della Stagione 4. OAV: Make It! Do-or-Die Survival Training (2020)

Collocabile tra la Stagione 4 e la Stagione 5. My Hero Academia – Stagione 5 Film cinematografico: My Hero Academia – World Heroes’ Mission (2021)

Ambientato durante la Stagione 5; consigliata la visione a fine stagione. My Hero Academia – Stagione 6 Speciali televisivi riassuntivi (2022)

Puntate opzionali, utili come riepilogo prima della fase finale. My Hero Academia – Stagione 7 My Hero Academia – Stagione 8 (stagione finale)

Conclusione definitiva della serie, con l’episodio finale trasmesso il 13 dicembre 2025.

La serie televisiva costituisce il percorso narrativo essenziale e autosufficiente.

I film cinematografici e gli episodi speciali non interrompono la continuità della storia principale, ma, inseriti in questo ordine, ne arricchiscono il contesto e ampliano lo spazio dedicato ai personaggi e alle loro relazioni.

Premi

La serie ha raccolto numerosi riconoscimenti in patria e nel mondo: agli Crunchyroll Anime Awards ha ricevuto diverse nomination, come Miglior serie in corso, Miglior opening, Miglior colonna sonora, e ha vinto premi dedicati alle sigle e alla grafica nelle edizioni precedenti. Allo stesso modo, anche il manga è stato candidato ai prestigiosi Kodansha e Taishō Manga Awards in Giappone. In Italia, la popolarità del fenomeno ha portato a riconoscimenti dai fan per i doppiaggi e diverse segnalazioni su siti specializzati.

Videogiochi

Il mondo di My Hero Academia ha generato una serie di videogiochi ufficiali, qui elencati per anno di uscita:

2016 – Boku no Hero Academia: Battle for All (Nintendo 3DS)

Gioco di combattimento su schermo portatile con personaggi dell’ anime , dove il giocatore può affrontare battaglie contro nemici e completare sfide ispirate alle prime parti della storia.

2017 – My Hero Academia: SMASH TAP (iOS, Android)

Titolo per smartphone basato su combattimenti a tap e combo di abilità, con eventi e missio ni dedicate ai principali eroi e villain del franchise.

2018 – My Hero One’s Justice (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Picchiaduro 3D in arena che mette i giocatori uno contro uno , con roster di personaggi tratto dall ’anime e mosse speciali basate sui Quirk.

2020 – My Hero One’s Justice 2 (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Sequel con roster ampliato , nuove mosse e modalità di gioco online e offline ; continua il combattimento in stile arena con personaggi aggiuntivi rispetto al titolo precedente.

2021 – My Hero Academia: The Strongest Hero (iOS, Android)

Gioco di ruolo e azione per dispositivi mobili, con missioni in tempo reale, progressione dei personaggi e combattimenti dinamici basati sui Quirk.

2023 – My Hero Academia: Ultra Rumble (Console e PC)

Battle royale free‑to‑play in cui fino a 24 giocatori competono in arene dinamiche usando i Quirk dei personaggi della serie per eliminare gli avversari o completare obiettivi di squadra.

2023 – My Hero Ultra Impact (iOS, Android)

Gioco mobile di ruolo con elementi gacha , in cui si formano squadre di eroi e si affrontano battaglie strategiche 3 vs 3 , con progressione dei personaggi e contenuti ispirati all’ anime.

2026 – My Hero Academia: All’s Justice (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC – in uscita 6 febbraio 2026)

Nuovo titolo d’azione e combattimento in 3D ambientato nell’arco finale della storia, con battaglie 3 vs 3, modalità Storia che copre la Final War dell’anime e scene cinematografiche esclusive.

Censura italiana

In Italia My Hero Academia è arrivato con doppiaggio ufficiale e adattamento televisivo, ma non senza controversie.

Il caso più noto riguarda il personaggio di Magne, esplicitamente identificata come donna transgender nel materiale originale. Nella prima versione del doppiaggio italiano della quarta stagione, il personaggio venne erroneamente riferito al maschile, suscitando critiche da parte del pubblico e della stampa specializzata.

Successivamente, l’errore è stato riconosciuto e corretto nelle versioni successive, segnando uno dei rari casi in cui un adattamento italiano è stato rivisto ufficialmente.

Per il resto, la serie non ha subito tagli censori significativi: violenza, temi maturi e morte sono stati mantenuti, segno di un approccio più rispettoso a quanto avveniva in passato con gli anime shōnen.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Eiichirō Oda ha celebrato la conclusione di My Hero Academia rendendo omaggio al suo autore, con la copertina del capitolo 1122 di One Piece. L’illustrazione riprende una vecchia fan art di Smoker realizzata da Horikoshi nel 2005, quando aveva 16 anni, e pubblicata all’epoca nel volume 23 del manga. Nel disegno, Oda ricrea quella stessa immagine inserendo il titolo My Hero Academia nel fumo dei sigari e accompagna il tutto con un messaggio ironico per congratularsi con Horikoshi per i dieci anni di serializzazione dell’opera: «Adesso puoi giocare a Pokémon Go quanto vuoi! Congratulazioni per i 10 anni, Horikoshi Sensei!».

Autori influenzati da My Hero Academia

Dato che la serie è ancora un fenomeno recente non ci sono citazioni dirette di autori che dichiarano di essersi ispirati. Tuttavia, si può notare come la “formula” di eroi giovanili affiatati e tormentati stia influenzando la nuova generazione di fumettisti action in Giappone, ribadendo l’importanza del messaggio di Horikoshi.

Curiosità

My Hero Academia ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo, un traguardo molto significativo per un manga moderno.

ha venduto oltre un traguardo molto significativo per un Il soprannome “Deku” era un tempo un insulto (“burattino” o “sciocco”) che Bakugō dava a Midoriya ; che poi lui lo ha fatto come simbolo del suo coraggio.

L’autore è un enorme fan dei fumetti americani (Marvel e DC) e di Star Wars . Molte location nella serie prendono il nome da pianeti della saga , come il distretto di Hosu (Hoth), Dagoba Municipal Park e Tatooin Station.

Nelle prime idee dell’autore, Izuku Midoriya (緑谷 出久) doveva essere un personaggio più maturo, privo di poteri e costretto a fare affidamento su equipaggiamento tecnologico e ingegno. La scelta definitiva di renderlo un ragazzo più giovane e di dotarlo di un Quirk fu fortemente influenzata dagli editor editoriali , che volevano un protagonista più in linea con la tradizione dello shōnen contemporaneo.

In My Hero Academia , i nomi non sono mai casuali e spesso contengono veri e propri indizi sulle abilità dei personaggi. Katsuki Bakugō (爆豪 勝己) combina i kanji di “vittoria” e “esplosione” , un chiaro riferimento al suo Quirk . Allo stesso modo, Shōto Todoroki (轟 焦凍) unisce i concetti di “bruciare” e “congelare” , riassumendo perfettamente la doppia natura del suo potere.

L’autore ha espresso pubblicamente di amare disegnare le mani, tanto che questo gusto personale si riflette soprattutto nel design di personaggi come Tomura Shigaraki (死柄木 弔), il cui costume è composto interamente di mani.

L’autore ha espresso tanto che questo gusto personale si riflette soprattutto nel (死柄木 弔), il cui è Prima di creare My Hero Academia, Horikoshi è stato assistente del mangaka Yasuki Tanaka (田中 泰輝, Tanaka Yasuki), autore di Summer Time Rendering (サマータイムレンダ, Samā Taimu Renda).

Conclusione

Il 13 dicembre 2025 My Hero Academia ha spento le luci della U.A. High School per l’ultima volta. Nove anni dopo quel primo episodio che raccontava di un ragazzo senza poteri in un mondo dominato dai supereroi, la serie saluta il pubblico con una consapevolezza rara: non tutti possono essere il simbolo della pace, ma chiunque può scegliere di essere responsabile.

Bones chiude il progetto con rispetto, senza eccessi celebrativi né nostalgie forzate, lasciando che siano i personaggi – cresciuti, feriti, maturati – a parlare. My Hero Academia non è stato solo uno shōnen di successo: è stato un ponte tra la mitologia supereroistica occidentale e l’etica giapponese del sacrificio, un racconto di formazione che ha saputo evolversi insieme al suo pubblico, dove il più fragile degli individui potesse diventare un eroe. E in fondo, è proprio questo il superpotere più raro che My Hero Academia ci lascia in eredità.

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

**Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

Mecha

Il termine mecha (メカ) — abbreviazione di mechanical — indica un genere dell’animazione e del fumetto giapponese incentrato su robot giganti pilotati o controllati da esseri umani. Nato negli anni ’60 con serie come Tetsujin 28-go (鉄人28号), il genere esplose nel decennio successivo grazie a Mazinga Z (マジンガーZ) di Gō Nagai, che introdusse l’idea del pilota all’interno del robot, trasformando la macchina in un’estensione dell’uomo.

Negli anni ’70 e ’80 i mecha divennero un fenomeno di massa, evolvendosi in due filoni principali:

Super Robot , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come Jeeg Robot d’acciaio, Ufo Robot Goldrake, Daiking, Getter Robot. , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come

Real Robot, più realistico e militare, inaugurato da Mobile Suit Gundam (機動戦士ガンダム) nel 1979, dove i robot sono armi e i conflitti hanno un peso politico e umano, Macross, Patlabor, Armored Trooper VOTOMS.

Il fascino dei mecha risiede nel loro equilibrio tra potenza tecnologica e dramma umano: sono storie che raccontano la fusione tra l’uomo e la macchina, tra progresso e identità, tra mito e futuro.

Negli anni ’90 e 2000 il genere si è rinnovato con opere più psicologiche come Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin Seiki Evangerion) di Hideaki Anno, e più di recente con rivisitazioni moderne come Code Geass (コードギアス) o Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen Toppa Guren Ragan).

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

***OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.