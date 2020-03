My Lab Web di Mazda per non fermarsi restando a casa

In un momento difficile per il nostro Paese a causa dell’emergenza coronavirus, Mazda Motor Italia sostiene i concessionari e i riparatori autorizzati, offrendo loro l’opportunità di investire nella propria formazione. Si tratta del progetto My Lab Web, che prevede corsi interattivi a distanza rivolti ai tecnici della rete di assistenza e ai consulenti di vendita Mazda, per permettere loro di prepararsi a svolgere al meglio il proprio lavoro e di essere pronti nel momento in cui le attività riprenderanno regolarmente.

My Lab Web è uno strumento di e-learning suddiviso in più sessioni nelle quali il trainer eroga il corso come se fosse in aula, alternando argomenti di teoria illustrati su slide condivise o sulla lavagna, a parti pratiche svolte sull’auto, costantemente ripreso da una videocamera mobile, per permettere al trainee di seguirlo a distanza. I partecipanti possono infatti accedere al MY LAB WEB attraverso un qualsiasi dispositivo collegato a internet, ovvero PC, tablet e smartphone.

I corsi offerti sono interattivi e favoriscono il confronto continuo tra trainer e trainee attraverso sessioni di domande e risposte che possono avvenire attraverso una chat dedicata, tramite voce o webcam. Inoltre, ciascun partecipante ha a disposizione un documento digitale di esercizi e attività pratiche da svolgere durante l’intera durata del corso, con il quale poter verificare man mano l’apprendimento prima di sottoporsi alla prova finale che potrà svolgere attraverso una applicazione scaricabile sul proprio smartphone.

Mazda ha dato il via a My Lab Web già la scorsa settimana con tre sessioni completate, numerose sono le iscrizioni per i corsi dei prossimi giorni, a dimostrazione di come l’iniziativa sia largamente apprezzata da quanti scelgono di utilizzare questa pausa dalle attività per la propria formazione. I corsi web Mazda nascono proprio con l’intento di restare a casa senza rinunciare a “muovere il cervello”. Da qui la diffusione da parte dell’Azienda dell’hashtag #nonfermiamoilcervello per promuovere questa opportunità, insieme all’hashtag nazionale #iorestoacasa.

Questa iniziativa rispecchia lo spirito Mukainada che contraddistingue la Casa giapponese sin dalle sue origini, ovvero non arrendersi mai e reagire alle difficoltà, affrontando le sfide con grande tenacia.

La formazione My Lab Web si inserisce all’interno di Mazda Yushi, il programma di sviluppo con l’obiettivo di accrescere le competenze e le capacità del personale della concessionaria Mazda a contatto con il cliente, in modo da abilitarlo a offrire la migliore customer experience. Inoltre, a breve partirà lo Yushu Sales Lab, un gruppo chiuso su Facebook per tutto il personale vendita della rete Mazda in Italia, per agevolare lo scambio di idee e informazioni e ridurre le distanze, creando una piazza virtuale in cui la comunità Mazda può incontrarsi.

