My Style Bags, ecco la nuova collezione: sempre nel segno dell’esclusività

Ci sono oggetti di culto per le donne che non a tutti (in genere uomini di poca fede) è dato comprendere, le borse sono tra questi. Ma in questo universo di accessori ci sono borse e poi ci sono le My Style Bags, prodotto di design ideato da un’azienda milanese specializzata nella creazione di borse, borsoni e accessori, che si distingue per l’elevata qualità dei suoi articoli e per la loro personalizzazione con il ricamo di iniziali, nomi o loghi. Nata dalla collaborazione di Lorenza e Giuseppe Bellora con Stefano Donadel Campbell, My Style Bags ha investito nel made in Italy realizzando un prodotto dal design raffinato, rifinito nei dettagli e realizzato con materiali di qualità. La personalizzazione con il ricamo, capace di valorizzare stile e personalità, rende gli accessori esclusivi. Oggi, dalle ore 18 e fino alle 21, sarà possibile ammirare tutte le creazioni della nuova collezione nello store di via Cavallerizza a Chiaia dove si darà vita all’evento Be My Personal Bag, da non perdere per chi è a caccia della propria it bag della Fall Winter Collection 2019/2020. Le ospiti che parteciperanno avranno in omaggio la personalizzazione della bag acquistata con le proprie iniziali o le cifre a loro scelta. L’evento avrà il sapore napoletano doc dei Cuori di sfogliatella, l’ebbrezza allegra dei Vini Carputo e lo stile glamour sfoggiato dalle hostess e dalle coordinatrici dell’evento Mila Gambardella e Cristiana Giordano di Le Mille Me Communication.