My Travel Dream, atmosfera natalizia alla presentazione dei gioielli di Angela Robusti all’Hotel de Bonart Naples

Una magica atmosfera natalizia ha accolto gli ospiti dell’evento My Travel Dream di

presentazione della nuova collezione Lovelovelove You, il brand di gioielli di Angela

Robusti nelle eleganti sale dell’Hotel de Bonart Naples in corso Vittorio Emanuele 133 a

Napoli. Fin dalla mattina e per tutta la giornata, clienti e amiche del brand hanno avuto

modo di partecipare ad una christmas experience illuminata da alberi di Natale ma

soprattutto dai bagliori dei gioielli, con anche la possibilità di concedersi in regalo una

coccola beauty alla postazione make up di Benedetta Riccio.

Tra aperitivi scenografici e assaggi di panettoni, torroni e altre dolcezze, le ospiti hanno

ammirato e fatto scorta di pacchetti per sé e da mettere sotto l’albero come luminosa idea

regalo. Parure di gioielli luxury su argento e bagno oro hanno catalizzato l’attenzione

attirando la curiosità dei presenti che ne hanno apprezzato la peculiare caratteristica easy

to wear.

Si tratta infatti di una produzione di altissima bigiotteria selezionata che replica parure

preziose e importanti e che viene incontro alle esigenze delle donne di oggi che, per

lavoro o per necessità si trovano spesso a dover viaggiare; per tutte le donne che non

vogliono rinunciare allo sfizio di un luminoso gioiello ma che lo vogliono indossare nella

sicurezza di non aprire le proprie cassette di sicurezza, questa è la collezione perfetta. Da

qui il nome della linea The Travel Collection, nata dal desiderio di Angela di combinare le

sue passioni di organizzatrice di eventi nel ruolo di wedding planner e l’amore per i gioielli,

belli e scenografici da proporre anche alle sue spose.

Gioielli che riproducono apparentemente le qualità del diamante ma sono in realtà proposti

in moissanite, un raro minerale dalla struttura cristallina che possiede un indice di

brillantezza superiore anche se di poco al diamante.

Napoli è stata un successo come sarà per le prossime due tappe selezionate

dall’imprenditrice padovana, da quasi dieci anni compagna e poi moglie del professionista

del calcio Filippo Inzaghi con cui condivide la passione per i viaggi e per lo sport. La

prossima fermata sarà a Milano il 30 novembre e più avanti Reggio Calabria.