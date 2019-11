“My Trip To South Italy”, nasce un nuovo magazine di promozione e informazione turistica

Un progetto unico ed esclusivo. Un’idea, ma soprattutto una volontà: fare informazione turistica e promozione delle attività produttive solo per le regioni del Sud Italia. Nasce My Trip To South Italy! Il primo numero è andato in stampa e distribuito nel mese di ottobre.

Editore e redazione sono a lavoro per la preparazione del secondo numero in uscita a marzo 2020.

Il magazine di informazione e promozione turistica per le regioni del Sud Italia ha una cadenza semestrale ed è prodotto in quatto lingue: inglese, russo, arabo e cinese. E’ distribuito in 31 paesi e in 50 città nel mondo. La distribuzione capillare ha l’obiettivo di creare consuetudine e familiarità tra il magazine e il target di lettore prefissato: potenziale cliente / visitatore con elevato potere d’acquisto, abituato a viaggiare molto ed interessato ad acquistare prodotti e servizi di alta qualità.

La strategia di distribuzione porta la presenza di My Trip To South Italy in hotel di lusso, ristoranti stellati o esclusivi, club privati, golf club, tennis club, centri di equitazione e circoli nautici delle città in cui il magazine viene distribuito nonché nelle ambasciate, camere di commercio ed istituti italiani di cultura.

Per l’editore, Gennaro Buonocore, “è fondamentale che l’informazione turistica arrivi al lettore quando si trova in luoghi per lui abituali, nella sua città, con l’obiettivo di incentivarlo a visitare le nostre regioni o acquistare i nostri prodotti.

Nessuna distribuzione in Italia. Il motivo? Arrivato a destinazione non serve più informare. Il visitatore ha già effettuato tutte le sue ricerche, pianificato il viaggio e preso tutte le informazioni necessarie.

Il Magazine cartaceo è supportato anche dal webzine, entrambi registrati presso il Tribunale di Napoli come testata giornalistica.

La pagina web è suddivisa nelle 9 regioni di pertinenza generando chiarezza nei contenuti e facile accesso alle notizie per i visitatori.

Se il magazine ha un target di lettore specifico: alto ed interessato al settore luxury, il quotidiano online è aperto a tutti con informazioni a 360 gradi sui territori di pertinenza.

Non solo informazione turistica, ma anche promozione del territorio e del tessuto produttivo. L’obiettivo è quello di promuovere in maniera professionale ed etica le regioni del Sud Italia portando a conoscenza le bellezze del nostro territorio.