My Wrapping, a Napoli il primo show room del Sud: ecco la pellicola che riduce i consumi energetici dell’80%

Sabato 30 novembre 2019 apre a Napoli (in via Ferrante Imparato 496) il primo showroom del Mezzogiorno della My Wrapping Srl dedicato ai prodotti della multinazionale statunitense 3M Company, con particolare attenzione al mondo dell’interior design e del “wrapping”.

Il wrapping deriva dall’inglese to wrap, che vuol dire avvolgere, ed è proprio il procedimento che viene applicato dall’azienda: rivestire con pellicola adesiva un oggetto. Questa tecnica diffusa sopratutto nell’ambito delle auto, oggi viene utilizzata anche in altri campi, dalle barche alle moto, fino progetti di interior design, restyling di arredamenti, pareti, accessori ed oggettistica di tutti i tipi.

“La My Wrapping Srl è applicatore certificato – spiega l’amministratore Ciro Veccia – della società 3M. Quest’ultima è leader mondiale nella produzione di laminati termici adesivi: prodotti che si rivolgono al mondo dell’interior design, ed in particolare a quello del wrapping, sia auto che yacht. Tutti conoscono le pellicole che vengono applicate sulle macchine o sulle barche, per cambiare semplicemente colore o per personalizzarle con design dedicato. Meno conosciuti sono i laminati per l’interior design e i laminati per il controllo dell’energia. Tali laminati, che vengono applicati sui vetri, consentono di abbattere l’energia sino al 80% e i raggi UV sino al 99%; consentono inoltre di aumentare la resistenza del vetro evitando pericoli di rottura. I laminati per l’interior design vengono applicati a secco su ogni tipo di supporto rigido e come recita il nostro slogan consentono di cambiare aspetto ma non l’oggetto, la 3M ha in produzione più di 1200 tipi di finiture”.

Lo showroom della My Wrapping Srl (www.mywrapping.it) che il 30 novembre sarà aperto dalle ore 10 alle 18, sarà dedicato alla presentazione di tutti questi prodotti. Nello showroom oltre alla zona espositiva ci sarà l’area officina, dedicata alle operazioni di pellicolatura delle auto e l’area dedicata alla stampa di pellicole per design personalizzate. .