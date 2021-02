Naypyidaw, 16 feb. (Adnkronos) – Ha preso il via in segreto il processo a porte chiuse contro l’ex leader del Myanmar Aung San Suu Kyi, imputata insieme all’ex presidente U Win Myint, deposto insieme a lei dopo il golpe militare di due settimane fa, rende noto il New York Times. L’avvocato difensore non era stato avvertito dell’inizio del processo e quando è riuscito ad arrivare in tribunale l’udienza, durata meno di un’ora, era già conclusa.