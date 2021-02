Myanmar: appelli a rispetto voto e rilascio Suu Kyi, le reazioni nel mondo/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – – CINA E INDIA: “Abbiamo preso atto di quanto accaduto e stiamo cercando di comprendere più a fondo la situazione – si è limitato ad affermare il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin – Speriamo che tutte le parti in Myanmar possano gestire le differenze nel quadro della costituzione e della legge per mantenere la stabilità politica e sociale”. Da Nuova Delhi è arrivata “profonda preoccupazione” per gli “sviluppi” in Myanmar, che il gigante asiatico “segue da vicino”. “L’India è sempre stata risoluta nel suo sostegno al processo di transizione democratica in Myanmar – sottolinea il ministero degli Esteri – Crediamo che lo stato di diritto e il processo democratico vadano rispettati”.