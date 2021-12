Myanmar: Delrio-Lepri (Pd), ‘Governo e comunità internazionale proteggano cristiani’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “L’ennesima brutale strage di cristiani in Myanmar ad opera dello spietato governo militare non può più passare inosservata agli occhi della comunità internazionale. I cristiani di quel Paese subiscono persecuzioni soprattutto in quanto operano con coraggio per alleviare le sofferenze di una popolo che subisce il regime, la crisi economica, la pandemia e la guerra civile. Sollecitiamo quindi il ministro degli Esteri, le commissioni parlamentari e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ad intervenire senza altro indugio, per tutelare una minoranza indifesa e la loro libertà religiosa”. Lo affermano i deputati del Pd Graziano Delrio e Stefano Lepri.