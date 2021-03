Naypyidaw, 1 mar. (Adnkronos) – Per la prima volta i legali di Aung San Suu Kyi hanno potuto vedere ‘The Lady’ dal giorno dell’arresto dopo il golpe in Myanmar del primo febbraio. Aung San Suu Kyi, collegata in video per l’udienza in tribunale a Naypyidaw, è sembrata in “buona salute” e ha chiesto di poter incontrare i suoi legali, come hanno riferito loro stessi, secondo quanto riporta la Bbc.