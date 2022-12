MyEUspace, call per startup: soluzioni hi-tech per l’utilizzo dei dati

L’Agenzia dell’Unione Europea per il programma spaziale (EUSPA) ha aperto il bando “myEUspace” per promuovere soluzioni rivoluzionarie e innovative per l’utilizzo dei dati, nell’ambito dello EU Space Programme.

La call è rivolta alle startup che vogliono progettare nuove soluzioni per elaborare i dati provenienti dal sistema globale di navigazione satellitare Galileo (GNSS) e dal sistema di osservazione della Terra Copernicus. I progetti proposti dovrebbero rientrare in una delle tre aree tematiche previste: Space My Life, Our Green Planet e Drive in Deep Tech. Space My Life punta a migliorare le applicazioni e i dispositivi mobili, i droni o l’ambito della robotica per affrontare le sfide della società nel settore della salute, della sicurezza dei cittadini, dei giochi, dello sport e del turismo. Our Green Planet si propone di trovare soluzioni innovative che affrontino le sfide ambientali e incentivino la sostenibilità, in linea con gli obiettivi Green Deal europeo. Dive in Deep Tech mura a combinare i dati spaziali europeo con tecnologie deeptech come l’intelligenza artificiale (AI), le tecnologie quantistiche, Blockchain, Metaverse e realtà virtuale.

Possono partecipare a bando startup, imprese e PMI.

Il budget complessivo è di 1.000.000 di euro. Due le prossime scadenze fissate: 10 febbraio 2023 per i prototipi; 25 aprile 2023 per i prodotti.

I vincitori saranno invitati a partecipare Entrepreneurship Day che si svolgerà il 1 giugno 2023 per presentare le loro soluzioni alla giuria del concorso e agli ospiti invitati.