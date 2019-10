“MyMiWo”, ecco il blog per gli imprenditori Millennials: il debutto oggi al convegno di Capri

“Il digitale rovescia il patto tra le generazioni. E a poco a poco questo nuovo stile di vita cambia le abitudini di tutti quelli che ci hanno preceduto. Cambia la geografia del lavoro, cambiano le skill. Bisogna stare sull’onda di questo surf che non regala solo emozioni positive. Oltre ad un sapere, questo cambiamento ci impone una nuova responsabilità: verso il futuro”. Con questa mission Carlotta Pignatti Costamagna, giovane imprenditrice a capo di un gruppo importante come il Gruppo Pellan, impegnato in diversi settori, dall’agricoltura al tessile alla meccanica di precisione, lancia il suo blog, MyMiWo, cioè My Millennials World. La presentazione è avvenuta in occasione del 34° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Se il digitale rovescia il patto tra le generazioni, “noi ne sappiamo di più”, scrive Carlotta Costamagna su MyMiWo, che vuole essere “una piattaforma social delle buone riflessioni e occasioni per fare del futuro di tutti noi e delle generazioni che verranno non una minaccia, piuttosto una promessa. La piattaforma delle buone proposte”. Tutto comunque “da un punto di vista speciale: quello dell’impresa. Di PellanItalia, il dna imprenditoriale che mi ha formato e al quale dedico anima e corpo”, conclude Costamagna.