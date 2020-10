MyPeugeot, l’App che semplifica la vita di tutti i giorni

Grazie all’APP MyPeugeot, lo smartphone diventa il primo punto di contatto tra il Cliente, il Marchio e la rete di Concessionari, con molteplici funzioni pratiche per la vita di tutti i giorni. Gratuita e disponibile sia su piattaforma iOS che Android, l’APP MyPeugeot fornisce informazioni personalizzate su consumi e viaggi. Semplifica la vita quotidiana dei clienti centralizzando tutte le informazioni su manutenzione, contratti, percorsi, geolocalizzazione e sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, tramite il menu “Guida”, questa APP divide i percorsi in categorie (utilizzo privato o per lavoro) e calcola il consumo medio di carburante di ogni singolo tragitto, i km percorsi e il tempo impiegato (con orario di partenza e arrivo) ed il relativo costo in base al prezzo del carburante indicato al rifornimento. La possibilità di selezionare diversi periodi temporali permette poi di conoscere i costi sostenuti in un dato periodo. In ultimo, i percorsi sono esportabili.

Ricorda poi all’utente dove ha parcheggiato la sua auto grazie alla funzione di geolocalizzazione “Trova la mia auto”, utilissimo in caso di visita di nuove città di cui non si conosce il territorio. In caso di incidente, poi, consente di contattare l’Assistenza Peugeot in maniera molto semplice. Questa APP offre inoltre vantaggi molto apprezzati dagli utilizzatori di veicoli elettrici e ibridi plug-in. Tramite MyPeugeot è infatti possibile controllare il livello di carica della batteria, conoscere l’autonomia del motore termico e di quello elettrico per gli ibridi, programmarne la carica in orari precisi e attivare il sistema di climatizzazione mentre l’auto è collegata alla fonte di ricarica, per poter salire a bordo dell’auto con la temperatura ideale già raggiunta, senza influire sulla carica della batteria e perdere alcun chilometro di autonomia.

Infine, i servizi della Rete Peugeot diventano facilmente accessibili. Si può accedere ad un piano di manutenzione personalizzato, che dettaglia le operazioni in sospeso ed avvisa automaticamente delle scadenze. In aggiunta, grazie alla geolocalizzazione, è possibile conoscere facilmente il centro di riparazione Peugeot più vicino, con indirizzo, numero di telefono, orari e servizi offerti. Inoltre, l’utente può fissare un appuntamento online con l’officina, persino ottenere offerte speciali e seguire tutte le novità del Brand.

