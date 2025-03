“MySMART Diary”, ecco la prima web app per la gestione dei disturbi alimentari

In occasione dell‘XIII Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare (DCA) del 15 marzo, la Fondazione per la Sostenibilità Digitale – la prima Fondazione di ricerca riconosciuta in Italia dedicata ad approfondire i temi della sostenibilità digitale nei suoi impatti ambientali, economici e sociali – fa il punto su mySMART Diary, la prima web APP internazionale sviluppata per supportare terapeuti e pazienti nella gestione dei disturbi alimentari. Lanciata il 1° ottobre 2024, mySMART Diary rappresenta un’importante innovazione nel campo della salute mentale, fornendo strumenti digitali avanzati per migliorare il monitoraggio e il trattamento dei pazienti. Negli ultimi anni, i disturbi alimentari hanno registrato un incremento preoccupante, colpendo sempre più giovani tra i 12 e i 14 anni. L’incidenza maggiore si osserva tra le ragazze, ma anche i casi tra i ragazzi sono in crescita. Secondo il Ministero della Salute, in Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di DCA e nel 2023 sono stati registrati 3780 decessi legati a queste patologie, che rappresentano la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. Questi numeri evidenziano l’urgenza di strumenti innovativi che possano affiancare il lavoro dei professionisti della salute mentale e migliorare il percorso terapeutico dei pazienti.

mySMART Diary si distingue per l’utilizzo di modelli di Intelligenza Artificiale e mentalizzazione, che permettono ai terapeuti di ottenere informazioni dettagliate sulle abitudini alimentari e sugli stati emotivi dei pazienti. La piattaforma raccoglie dati in tempo reale, consentendo di monitorare con maggiore precisione l’andamento della terapia. Il progetto è stato sviluppato con il supporto di Microsoft Italia e Almawave e viene implementato dal reparto di psicoterapia dei Servizi Psichiatrici del Canton Grigioni (Svizzera) e dalla UOC di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza attività territoriale dell’AUSL di Bologna. “L’obiettivo della Fondazione per la Sostenibilità Digitale è continuare a promuovere l’uso delle tecnologie digitali per affrontare le sfide della salute mentale, favorendo l’adozione di strumenti sempre più avanzati ed efficaci nella gestione dei disturbi del comportamento alimentare.” – ha affermato Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, “mySMART Diary nasce nell’ambito del programma Digital4Aid, un’iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione con il sostegno dei partner degli Stati Generali per la Sostenibilità Digitale. L’obiettivo è quello di sviluppare annualmente soluzioni innovative che, grazie alla sostenibilità digitale, possano affrontare le sfide poste dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 dimostrando come la tecnologia digitale, se correttamente approcciata, sia uno strumento imprescindibile per la sostenibilità.” ha concluso Epifani. Il progetto è rivolto ai terapeuti dei Centri per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) ed è stato realizzato in collaborazione con Microsoft Italia, che ha messo a disposizione la piattaforma di Intelligenza Artificiale e Almawave, che ha sviluppato l’applicativo, le interfacce conversazionali e la dashboard di analisi. Il progetto è stato reso possibile anche grazie al contributo di Deda.Next, DXC Technology Italia, R1 Group e Sopra Steria, partner degli Stati Generali della Sostenibilità Digitale, un’iniziativa della Fondazione per la Sostenibilità Digitale che affianca i CIO delle grandi aziende pubbliche e private nel comprendere come la trasformazione digitale possa supportare la sostenibilità.