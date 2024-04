Nadal rinuncia a Montecarlo: il mio corpo non me lo permette

L’annuncio del campione spagnolo sui social

Milano, 4 apr. (askanews) – “Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette”. Poche parole postate sui social con le quali Rafa Nadal annuncia il forfait dal torneo di tennis nel Principato di Monaco, il primo 1000 della stagione sulla terra rossa.Il campione spagnolo da mesi ormai combatte sul campo di allenamento per poter ritornare a giocare tornei. “E anche se lavoro duro – ha aggiunto – e faccio il massimo sforzo ogni giorno con tutta la voglia di giocare e competere di nuovo in tornei che sono stati molto importanti per me, la verità è che non posso giocare oggi. Non avete idea di quanto sia difficile per me non poter partecipare a questi eventi”.Dopo un lungo stop nel 2023, per una lesione muscolare, Nadal ha giocato tre partite a Brisbane a inizio anno, poi solo un’esibizione a Las Vegas con Carlos Alcaraz, prima del forfait a Indian Wells. Ora la rinuncia al torneo vinto da lui vinto ben undici volte in carriera. E una incognita sempre più grande sul suo tormentato finale di carriera.