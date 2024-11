Nadal si ritira, la Spagna perde e Rafa chiude la carriera

(Adnkronos) – Rafa Nadal si ritira e dà l’addio al tennis, la sua carriera è finita con la sconfitta della Spagna per 2-1 contro l’Olanda nei quarti di finale di Coppa Davis 2024. Il 38enne Nadal è stato sconfitto per 6-4, 6-4 da Botic van der Zandschulp nel primo singolare. Carlos Alcaraz si è imposto nel secondo singolare contro Tallon Griekspoor conquistando il punto dell’1-1. La sfida è stata decisa dal doppio, con il successo della coppia olandese oolhoff-Van der Zandschulp contro Alcaraz-Granollers.

Nadal dice addio dopo oltre 20 anni da professionista, con 22 titoli dello Slam in bacheca e 92 tornei vinti. Il mancino di Manacor è stato numero 1 del mondo per 209 settimane in una carriera strepitosa, impreziosita in particolare dai 14 trionfi al Roland Garros.