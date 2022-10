Nadef, vice ministri, sicurezza: i temi del Cdm di lunedì

Prime discussioni sulla Nadef, la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, nomina dei vice ministri e interventi su Covid e sicurezza. Sono i temi all’ordine del giorno della riunione di lunedì 31 ottobre del consiglio dei ministri.

Caselle quasi tutte occupate

Dovrebbero essere tre i viceministri forzisti: Sisto alla Giustizia, Barelli agli Interni e Valentini allo Sviluppo Economico. Per gli altri nomi spettanti a FI alla fine potrebbero spuntarla, oltre a Perego (alla Difesa) e Casasco (Economia e Finanza), Siracusano, Savino e Bergamini. Barachini dovrebbe avere la delega all’Editoria.

Anche nella Lega sono in tanti a essere iscritti alla corsa: sicuri di un posto Rixi (viceministro alle Infrastrutture) e Molteni (Interni). In ballo per un ruolo Freni (Economia o Sviluppo Economico), Durigon (Lavoro), Gava (Transizione energetica), Ostellari o Morrone (Giustizia), Borgonzoni (Cultura). Possibili Sasso (Istruzione) e Bitonci.

Mentre per Fdi si fanno i nomi, tra gli altri, di Ferro (Mezzogiorno), Frassinetti (Istruzione), Delmastro (Giustizia), Gemmato (Salute), Bignami (Mise). Cirielli dovrebbe diventare vice ministro agli Esteri e Leo al ministero dell’Economia.

Primi interventi