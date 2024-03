Nadia Elisabetta Peschechera proclamata “autrice dell’anno” dalla Casa editrice Lfa Publisher

Nadia Elisabetta Peschechera, caivanese, pedagogista (attenta in particolare alle problematiche dei bambini e degli adolescenti) è stata proclamata “Autrice dell’anno 2024” dalla Casa Editrice Lfa Publisher, per “l’impegno profuso nella divulgazione delle sue pubblicazioni, in particolare con il libro sul bullismo”. Nadia Elisabetta Peschechera tra tra i cinque finalisti nazionali del Premio, scelti tra gli autori di centoquaranta titoli pubblicati nel 2023.

Il suo impegno, indirizzato a minori, docenti, genitori e operatori socio-educativi, l’ha condotta alla stesura di due libri: “Elsa. Storia di un’infanzia maltrattata” e “Il Rovescio della Medaglia. Dinamiche sottese e agito manifesto del bullismo”, sui diritti dell’infanzia negati e sul complesso fenomeno del bullismo, sempre più in evoluzione tra i bambini e gli adolescenti.

La Lfa Publisher, che pubblica senza alcun contributo da parte degli autori, ha tradotto i libri della scrittrice anche in lingua inglese, riscuotendo l’attenzione e l’interesse di due case editrici britanniche, in relazione al saggio sul bullismo. L’autrice di Caivano ritirerà il premio l’11 maggio 2024 dalle mani dell’editore Lello Lucignano al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove la LfaPublisher è sempre presente come in altre realtà editoriali importanti (Napoli, Roma e Francoforte in Germania).