Nadia – Il mistero della pietra azzurra, un’odissea tra cielo e mare

In un periodo in cui l’animazione giapponese esplorava con coraggio nuovi orizzonti narrativi, Nadia – Il mistero della pietra azzurra (ふしぎの海のナディア, Fushigi no umi no Nadia, lett. “Nadia del mare dei misteri”), famoso anche col sottotitolo internazionale The Secret of Blue Water, si è distinta come un vero gioiello. Un’opera che mescola esplorazione, emozione, mistero e fantascienza con una delicatezza rara, lasciando ancora oggi un ricordo vivido a chi ha avuto la fortuna di vederla da giovane… o di scoprirla solo oggi.

Andato in onda tra il 1990 e il 1991, prodotto dallo studio di animazione giapponese Gainax (株式会社ガイナックス, Kabushiki-gaisha Gainakkusu, famosa per Neon Genesis Evangelion 新世紀エヴァンゲリオン, Shin seiki Evangerion chiusa per bancarotta il 7 giugno 2024) e diretta da Hideaki Anno (秀明 庵野, Anno Hideaki) la serie anime* è composta da 39 episodi (di 24 minuti ciascuno) suddivisi in una singola stagione. La regia è sapientemente orchestrata, e il comparto tecnico – per l’epoca – è sorprendente, grazie all’unione di elementi steampunk e atmosfere rétro, riuscendo a creare un’identità tutta sua, tra invenzioni fantasiose e scenari che spaziano dai fondali oceanici ai cieli infiniti.

Tutto comincia negli anni ’70 quando il maestro Hayao Miyazaki (宮崎 駿, Miyazaki Hayao) propose alla NHK – Nippon Hōsō Kyōkai (日本放送協会), attraverso lo studio Toho (東宝株式会社, Tōhō Kabushiki-gaisha), un concept per una serie animata liberamente tratta dai libri di Jules Verne, in special modo 20.000 leghe sotto i mari, immaginando di inserirvi il Capitano Nemo e il Nautilus. Malgrado il progetto non andasse in porto, alcune delle intuizioni di Miyazaki confluirono in opere successive come Conan il ragazzo del futuro (citato nell’articolo https://www.ildenaro.it/conan-il-ragazzo-del-futuro-lanime-che-ha-lanciato-miyazaki/ sulla serie tv del 1978) e Laputa – Castello nel cielo (film del 1986). Di conseguenza, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Nadia non è una derivazione di queste ultime due produzioni, ma condivide con esse il nucleo concettuale iniziale.

Quando l’anime arrivò in Italia nel 1991, fu trasmesso su Italia 1, ma non nella sua forma integrale. Come avvenne per molte altre animazioni dell’epoca, anche Nadia fu sottoposto a una pesante censura e rimaneggiamento dei dialoghi. L’obiettivo principale era quello di rendere la serie più “adatta” al pubblico infantile dell’epoca, in un periodo in cui i cartoni giapponesi erano spesso trattati come semplici programmi per bambini, senza riconoscere la loro reale profondità narrativa.

Tra i contenuti più colpiti dalla censura ci furono:

Dialoghi modificati o edulcorati , soprattutto in scene di tensione o legate a temi emotivamente complessi.

Scene tagliate , in particolare quelle con elementi considerati troppo drammatici, sensuali (come alcuni momenti con Electra o Grandis), o violenti.

Alcuni episodi furono trasmessi parzialmente o completamente omessi.

Questa versione italiana, sebbene abbia permesso al cartone di raggiungere una larga fetta di pubblico e diventare cult tra i ragazzi degli anni ’90, tradiva in parte l’opera originale, riducendone l’impatto emotivo e i messaggi più maturi. Solo nel 2003, grazie all’edizione in DVD curata da Yamato Video, gli spettatori italiani hanno potuto finalmente vedere la serie in versione integrale, con un nuovo doppiaggio fedele all’originale giapponese, testi rivisitati e tutti gli episodi non censurati.

La trama (senza spoiler)

Nel 1889, in una Francia in piena effervescenza tecnologica, prende il via la nostra storia. Jean Luc Lartigue, un intraprendente quattordicenne con la passione per le invenzioni, arriva a Parigi per l’esposizione universale, determinato a far decollare il suo nuovo prototipo di aeroplano. Qui il suo cammino si intreccia con quello di Nadia La Arwall, una 14enne fuggitiva, orfana, acrobata circense, che viaggia con il suo piccolo leone, King. La ragazza è nel mirino di un trio di malviventi che desiderano impadronirsi della pietra azzurra che porta al collo. Sullo sfondo di un’epoca di grandi scoperte scientifiche e fermento culturale, i nostri protagonisti si imbarcano in una rocambolesca caccia al tesoro che li porterà a svelare antichi segreti, a confrontarsi con tecnologie futuristiche e a incontrare personaggi indimenticabili, alcuni dei quali si uniranno al loro variegato equipaggio. La narrazione intreccia sapientemente elementi di avventura classica, fantascienza distopica e riflessioni profonde sull’umanità, la tecnologia e il rispetto per la natura. Senza svelare le intricate trame che si susseguono, possiamo dire che il viaggio di Nadia e Jean è costellato di pericoli, scoperte sorprendenti e momenti di intensa emozione, mantenendo lo spettatore incollato allo schermo fino all’ultimo, sorprendente fotogramma.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Si possono notare derivazioni dai personaggi di Nadia in quelli di Evangelion. Il protagonista Shinji Ikari (碇 シンジ, Ikari Shinji), ad esempio, presenta un’estetica ispirata a lei, come ammesso dal character designer Yoshiyuki Sadamoto (貞本 義行, Sadamoto Yoshiyuki). Pure i dispositivi neurali per pilotare l’Eva mostrano una somiglianza con gli accessori per capelli della ragazza. I personaggi presentano tratti distintivi e realistici, con una particolare attenzione alle espressioni facciali e ai dettagli dell’abbigliamento, che riflettono le loro personalità e origini culturali. L’ambientazione steampunk, ispirata alle opere di Jules Verne, si manifesta attraverso scenografie dettagliate e macchinari complessi, creando un mondo ricco e immersivo.​



La serie ha utilizzato tecniche di animazione avanzate per l’epoca, combinando quella tradizionale con l’uso innovativo della computer grafica per alcune sequenze. Le scene d’azione sono fluide e dinamiche, mentre le sequenze più emotive beneficiano di una regia attenta e di una palette cromatica che enfatizza le atmosfere. Tuttavia, alcuni episodi (soprattutto le ultime puntate) hanno subito una diminuzione della qualità a causa di vincoli di budget e tempi di produzione ristretti.

Musiche

Un altro punto di forza di questa serie è la colonna sonora, che contribuisce in maniera significativa all’atmosfera evocativa. Le sigle, firmate da Shirō Sagisu (鷺巣 詩郎, Sagisu Shirō), come Blue Water in apertura

e Yes, I Will in chiusura,

sono interpretate da Miho Morikawa (森川美穂, Morikawa Miho), intrise di atmosfera e trasmettono fin da subito il tono avventuroso e malinconico dell’anime. Le musiche che accompagnano la narrazione sono coinvolgenti, a tratti sinfoniche, altre volte più leggere, ma sempre perfettamente integrate con le emozioni dei protagonisti: si spazia da brani orchestrali epici e incalzanti, perfetti per sottolineare le sequenze d’azione e i momenti di tensione, a melodie più intime e malinconiche che accompagnano i momenti di riflessione e le dinamiche emotive tra i personaggi. Le musiche riescono a catturare perfettamente lo spirito avventuroso e il senso di meraviglia che permeano l’intera opera, diventando un vero e proprio marchio distintivo della serie.

In Italia, è stata trasmessa nel 1991 su Italia 1, con la sigla italiana cantata da Cristina D’Avena.​

Premi e riconoscimenti

Nel corso degli anni, Nadia – Il mistero della pietra azzurra ha ricevuto diversi apprezzamenti, riconoscimenti meritati, che confermano l’impatto dell’opera sul pubblico e sulla critica dell’epoca.

1990 – Anime Grand Prix (rivista Animage (アニメージュ, Animēju)

Miglior serie anime dell’anno: Nadia – Il mistero della pietra azzurra si è aggiudicata il primo posto come miglior serie anime dell’anno.

Miglior personaggio femminile: La protagonista Nadia ha conquistato il titolo di personaggio femminile più amato, superando figure iconiche come Nausicaä, che dominava la classifica da diversi anni.

Miglior canzone: La sigla di apertura Blue Water, è stata votata come miglior canzone dell’anno.

Miglior episodio singolo: L’episodio 22, intitolato Il tradimento di Electra, è stato riconosciuto come il miglior episodio singolo dell’anno.

1991 – Anime Grand Prix (rivista Animage)

Miglior episodio singolo: L’episodio finale della serie, Eredita le stelle, ha ottenuto il primo posto nella categoria miglior episodio singolo.

2001 – Classifica dei 100 migliori anime di tutti i tempi (rivista Animage)

Nadia – Il mistero della pietra azzurra si è classificato al 72º posto nella lista dei 100 migliori anime di tutti i tempi stilata dalla rivista Animage.

Adattamenti, manga e film

1991 – Film sequel: Nadia e il mistero di Fuzzy (titolo originale: Fushigi no Umi no Nadia: Gekijō Yō) – Ambientato tre anni dopo la conclusione della serie TV, il film segue Nadia e Jean in una nuova avventura.​

1992 – Manga spin-off: The Secret of Blue Water Comic – Sebbene presenti i personaggi della serie, il manga propone storie indipendenti, spesso di tono comico, non direttamente collegate alla trama originale

2003 – Edizione integrale in DVD curata da Yamato Video – vengono pubblicati tutti gli episodi della serie TV e il film Nadia e il mistero di Fuzzy, con un nuovo adattamento e doppiaggio

2010 – Trasmissione della versione integrale su Man-ga (canale satellitare)- Viene pubblicata in tv tutta la versione integrale della serie nell’adattamento Yamato Video

Curiosità

Ha suscitato alcune discussioni tra i fan per la somiglianza della protagonista Nadia con il film Disney Atlantis: L’impero perduto sebbene non ci siano conferme ufficiali di un’influenza diretta.

Conclusione

In sintesi, questo anime si distingue per il suo stile visivo ricercato e per l’animazione che, nonostante alcune imperfezioni, riesce a trasmettere efficacemente l’emozione e l’avventura della storia.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, ora è possibile vederla nella sezione a pagamento di Anime Generation di Amazon Prime:

https://www.primevideo.com/detail/Nadia—Il-mistero-della-pietra-azzurra/0PZ28A5PBP87YYCKOE5WF9NOE6

oppure sempre a pagamento su Chili Tv https://it.chili.com/content/nadia-il-mistero-della-pietra-azzurra-1990/292a7440-efe3-4b7d-acab-809a4714c551

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.