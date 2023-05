Nalì, arriva nel cuore di Napoli il marchio di accessori made in Italy che ha conquistato il nord Europa

Al grido di #NaliTakesNapoli, Nalì annuncia l’apertura del primo monomarca a Napoli in via Chiaia 97. Mercoledì 17 maggio dalle ore 17,30 alle 20,30 “il brand di accessori in cui – si legge in una nota, confluiscono l’esuberanza e i colori di Napoli mixati ad una visione cosmopolita che ne ha determinato il successo fin dal suo esordio nel 2006, aprirà i battenti in una delle più eleganti vie dello shopping napoletano”.

Oggi gli accessori di questo brand tutto italiano, creati da un team di designer che vivono tra l’Italia e Londra, sono esposti in 500 boutiques italiane, ma sono apprezzatissimi anche in Gran Bretagna, nei paesi scandinavi e nei department store olandesi che fanno tendenza.

Un bel traguardo per l’impresa a conduzione familiare che si occupa di moda da due generazioni: l’azienda di abbigliamento di successo fondata e gestita dal papà è stata convertita dai quattro figli in un brand di accessori.

Nalì è un contenitore d’idee e di sperimentazione stilistica capace di proporre linee colorate e pop in grado di soddisfare le diverse inclinazioni e stati d’animo strizzando l’occhio ai trend del momento: sfilano cappelli e sciarpe, borse e bijoux, occhiali da sole, pareo, accessori per capelli e tutto ciò che definisce meglio un look. Ciò che non cambia mai è lo stile, rigorosamente up-to-date. Il successo ha premiato questa filosofia: negli ultimi anni infatti il brand ha conosciuto una crescita costante.

“Sarà un evento – assicurano i titolari – in cui dilagherà energia vitaminica, colorando ovunque gli spazi dello store e le strade con fiori realizzati sul posto, scenografici cocktails, dj set live, special guests e gifts customizzati. Inoltre, in occasione dell’apertura sarà possibile usufruire dello sconto del 10% in store sul primo acquisto da consumare entro 6 mesi”.