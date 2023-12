Nalì, party natalizio nello store di via Chiaia per presentare le novità della collezione

Con addobbi natalizi e luci scintillanti lo store Nalì ha dato il benvenuto a clienti e amici che si sono dati appuntamento in via Chiaia 92 per trascorrere un pomeriggio divertente tra brindisi, shopping e scatti sorridenti!

Dalle ore 18 ha avuto inizio il party Holly Jolly Nalì dove ammirare tutte le novità di collezione targate Nalì e dove approfittare della promo solo per quel giorno “One for you and One for your Bestie” che dava diritto ad uno sconto del 20% sul totale di 2 acquisti. Tra un regalo e l’altro a cui pensare scegliendo tra borse, portafogli, trousse con iniziali e simboli, bijoux per tutti i gusti e tutte le tasche, occhiali e altri accessori cool, gli ospiti si sono lasciati tentare dalle proposte golose della Salumeria Malinconico tra pizze e rosette farcite con vari deliziosi gusti. Non sono mancati i drink di Tanya Future con tante bollicine che hanno reso più frizzante l’atmosfera.

Gli allestimenti natalizi all’interno e all’esterno sono stati curati da Claudia De Luca, Flower Designer.

All’evento erano presenti alcune influencer molto conosciute sul territorio, tra cui Sara Riccardi, Rossella D’Antuono, Annalisa De Martino, Ramona Amodeo.

A ciascun ospite è stata poi consegnata una spilletta come cadeau natalizio e non solo: in occasione dell’evento è partita la Nalì Xmas Lottery che fino al 15 dicembre con un acquisto Nalì dà diritto alla ricezione di un biglietto con un numero. Lunedì 18 dicembre ci sarà poi un sorteggio sul profilo ufficiale Instagram e chi sarà in possesso del numero fortunato riceverà in dono una collana Nalì con ben 4 charms a scelta tra le proposte dell’ultima collezione di charms lanciata on line.