Nalì si veste a festa, un anno fa l’apertura dello store di via Chiaia: brindisi, torta e cascate di fiori

Nalì, brand di gioielli, borse e accessori, si prepara a festeggiare il primo anniversario dall’apertura dello store di via Chiaia 92, e per l’occasione si “vestirà” di addobbi floreali e colori vivaci in linea con questa calda stagione.

Questo evento è stato ideato con lo scopo di ringraziare principalmente per l’anno appena trascorso, il primo in cui il monomarca Nalì ha fatto il suo ingresso a Napoli, ben evidenziato dall’invito e dalle cartoline d’invito presenti in store.

Martedì 14 maggio a partire dalle ore 18, gli ospiti saranno accolti in un contesto allegro e festoso proprio di un happening speciale dove installazioni floreali a cura della designer Claudia De Luca spiccheranno e si presteranno a fare da set per favolosi selfie. Ci saranno sweet moments con biscottini sempre in flower mood alternati ad altri con logo Nalì e cupcakes di una nota pasticcera napoletana. Non è una festa senza torta, infatti tutto lo staff Nalì si preparerà a spegnere una candelina che brillerà protagonista in attesa di aggiungerne altre nei prossimi anni.

Torta chiama brindisi e a tal proposito non mancheranno i drink e le bollicine di Tanya Future bar Catering tra millesimato rosé, spritz al lampone e analcolici freschi al lime e lampone, abbinati a snack salati logati Nalì.

Se all’interno imperverseranno cascate di fiori pendenti, all’esterno daranno il benvenuto agli ospiti scenografie di maxi fiori per un’accoglienza in grande stile.

L’evento sarà allietato dalla presenza di quattro influencers locali tra cui Ramona Amodeo e Anna Di Meglio che divulgheranno un codice sconto con unboxing sui propri canali social e che permetterà alle loro followers di acquistare per 3 giorni a partire dal 14 maggio la collezione Primavera/Estate ’24 al 20% di sconto.

Martedì sarà anche occasione di shopping, gli ospiti dell’evento potranno acquistare la collezione Primavera/Estate ’24 allo sconto speciale del 20%, previa iscrizione e registrazione alla newsletter.

