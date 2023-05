Nalì, una bandierina pop in via Chiaia: happening per l’apertura del primo negozio napoletano

E la bandierina pop di Nalì è stata finalmente piantata a Napoli con un’inaugurazione in grande stile in via Chiaia 97, nel cuore dello shopping partenopeo, in mezzo ad una folla di persone. Il primo monomarca del celebre brand di accessori colorati, esuberanti, stilosi e in linea con i trend del momento ha accolto gli ospiti in un’atmosfera allegra e spumeggiante dalle tinte e sapori primaverili. All’ingresso dello store era posizionato il flower bar di Claudia De Luca Flower Designer con tanti omaggi florali realizzati al momento per le ospiti, make up dai tratti dell’arcobaleno targati Benedetta Riccio e drink e cocktail al gusto di lamponi e altri fiori e frutti di questa calda stagione. Un mondo al femminile quello di Nalì che non poteva non riguardare anche la partecipazione del dj set live firmato da una donna, Marika dj. Con al braccio le shopping bag in omaggio customizzate Nalì, le ospiti hanno festeggiato questo universo d’idee e sperimentazione stilistica facendo shopping approfittando dello sconto del 10% sul primo acquisto da consumare entro 6 mesi e posando per scatti divertenti all’interno dello store dal design minimal e luminosissimo. Al richiamo virale sui social di #NalìtakesNapoli sono approdati qui vari personaggi influenti del panorama campano come la blogger Ramona Amodeo, la conduttrice Veronica Maya e la cantante Monica Sarnelli.

