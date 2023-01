“Nano ormonale” e “topo di fogna”, così i dirigenti del Barça chiamavano Messi

“Nano ormonale” e “topo di fogna”. Sono questi alcuni degli insulti rivolti da ex dirigenti del Barcellona all’indirizzo di Lionel Messi, come rivelato da ‘El Periodico de Catalunya’ che ha pubblicato alcune chat di Whatsapp tra gli ex vertici del club blaugrana risalenti a inizio 2021, qualche mese prima dell’addio della ‘Pulce’, poi passato al Paris Saint-Germain. In una conversazione tra l’ex presidente Josep Maria Bartomeu e Ruman Gomez Ponti, all’epoca responsabile dei servizi legali, quest’ultimo dichiara: “Barto, davvero, non puoi comportarti da brava persona con questo topo di fogna. La società gli ha dato tutto e lui si è dedicato a instaurare una dittatura su acquisti, trasferimenti e rinnovi. E soprattutto l’accumulo di ricatti e maleducazione che la società e noi che ci lavoriamo abbiamo subito da questo nano ormonale che deve la vita al Barça”. Nelle conversazioni, oltre a Bartomeu e Ponti, sono coinvolti anche Oscar Grau, ai tempi l’ad del club, Pancho Schroder, direttore finanziairo, Javier Sobrino, direttore della strategia e dell’innovazione, e altri dirigenti come Jordi Moix, Oriol Tomas e David Bellver.