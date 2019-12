Nanomedicina, progetti di ricerca hi-tech: call transnazionale per Atenei e Pmi

L’Era-Net EuroNanoMed III ha annunciato la pubblicazione dell’undicesima call transnazionale che mira a finanziare progetti di ricerca multilaterali e innovativi sulla nanomedicina. Le candidature apriranno ufficialmente il 2 dicembre 2019.

Le proposte dovranno riguardare almeno uno dei seguenti ambiti: Medicina rigenerativa, Diagnostica, Sistemi di erogazione mirati.

Le proposte di ricerca congiunte dovranno coinvolgere da 3 a 5 soggetti di almeno 3 paesi diversi, appartenenti a queste categorie: università (gruppi di ricerca che lavorano nelle università, o in altri istituti di istruzione superiore o istituti di ricerca); settore clinico/sanità pubblica (gruppi di ricerca che lavorano negli ospedali/organizzazioni di salute pubbliche e/o altre organizzazioni sanitarie); imprese (di tutte le dimensioni E LLa partecipazione di piccole e medie imprese è incoraggiata); organizzazioni in difesa dei pazienti (patient advocacy organizations, PAOs).

Il bando adotterà una valutazione a due step, con scadenza per inviare le pre-proposals prevista per il 21 gennaio 2020 e scadenza per le proposte complete fissata al 10 giugno 2020.

E’ prevista la partecipazione dell’Italia e il relativo finanziamento dei partner italiani attraverso il Ministero della Salute.