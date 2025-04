Nanoplastiche, svolta nel monitoraggio: nuovo strumento ne rileva la pericolosità

Un nuovo sistema, Om-Sers, Optical Manipulation and Surface-Enhanced Raman Scattering, rappresenta una svolta nel rilevamento delle nanoplastiche, combinando manipolazione ottica con nanoparticelle d’oro e spettroscopia Raman per quantificare concentrazioni e identificare polimeri specifici. Lo rivela uno studio svolto dall’Universita’ del Massachusetts Amherst, in collaborazione con l’Ocean University of China, pubblicato su Nature Water. Questo metodo supera le limitazioni delle tecniche tradizionali, offrendo sensibilità fino al livello di singola nanoparticella, (1 m, e applicabilita’ in matrici complesse come tessuti biologici, suoli e acque marine. Le nanoplastiche, particelle inferiori al micrometro, presentano rischi tossicologici maggiori rispetto alle microplastiche per la loro elevata reattivita’ e capacita’ di penetrare membrane biologiche. Tuttavia, la mancanza di metodologie affidabili per la loro caratterizzazione ha ostacolato studi tossicologici approfonditi. Il sistema Om-Sers risolve questa lacuna, integrando avanzamenti nella spettroscopia Raman potenziata da superfici, Sers, con tecniche di manipolazione ottica. Lo studio ha consentito il rilevamento di concentrazioni nanomolari, potenzialmente di singole particelle, grazie all’amplificazione plasmonica. Om-Sers si posiziona come strumento rivoluzionario per affrontare la sfida delle nanoplastiche, combinando precisione analitica, velocita’ e adattabilita’ a contesti multidisciplinari. La sua implementazione su larga scala potrebbe ridefinire gli standard di monitoraggio ambientale e sicurezza sanitaria globale.